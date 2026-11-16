CRIMINALITA' Scippata della collana mentre è alla guida

La conducente stava tornando dal lavoro e aspettava il verde quando due giovani a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati alla vettura

Un’aggressione avvenuta in pochi istanti, sotto gli occhi di automobilisti e persone in attesa dell’autobus. È quanto racconta una donna che denuncia di essere stata vittima di uno scippo mentre si trovava alla guida della propria automobile, ferma al semaforo di via Capodimonte, a Napoli. L’episodio, secondo la sua testimonianza, si sarebbe verificato ieri, intorno alle 13.45-13.55, in pieno giorno.La conducente stava tornando dal lavoro e aspettava il verde quando due giovani a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati alla vettura. Approfittando della coda, avrebbero raggiunto il finestrino e strappato dal collo della donna una collana Versace, per poi allontanarsi rapidamente.Il racconto della vittima: «Hanno agito a volto scoperto»La collana, stando alla descrizione fornita dalla donna, era realizzata in ottone dorato e decorata con piccoli elementi Swarovski. La vittima ritiene che i responsabili possano averla scambiata per un gioiello d’oro, anche se non è possibile stabilire quale fosse il loro intento.A colpirla, oltre alla rapidità dell’azione, è soprattutto il contesto nel quale sarebbe avvenuto lo scippo: i due ragazzi avrebbero agito senza coprirsi il volto, in un orario di grande passaggio e mentre numerose persone si trovavano nelle immediate vicinanze.La donna riferisce inoltre un particolare che rende ancora più inquietante il suo racconto: all’inizio della fila di veicoli, vicino al semaforo, sarebbe stata ferma anche un’automobile dei carabinieri.I tentativi di attirare l’attenzione e la pattuglia che si allontanaSecondo quanto riferito dalla vittima, dopo lo strappo avrebbe cercato di richiamare l’attenzione dei militari, ma senza riuscire a ottenere un intervento. Quando il semaforo è diventato verde, la pattuglia avrebbe proseguito la marcia in direzione di via Miano e dei Colli Aminei.La scena sarebbe stata notata anche da altre persone. Alcuni passeggeri in attesa alla fermata dell’autobus e gli automobilisti che si trovavano dietro la vettura avrebbero assistito alla concitazione, cercando di segnalare quanto stava accadendo con il clacson. I tentativi, secondo la ricostruzione della donna, non sarebbero però riusciti a fermare i responsabili.La denuncia: «Chi guida in città non si sente più al sicuro»La vittima ha deciso di raccontare pubblicamente l’accaduto per richiamare l’attenzione sul problema degli scippi e delle aggressioni ai danni di chi si trova al volante. Nel suo messaggio descrive una situazione che considera sempre più difficile per gli automobilisti napoletani, esposti anche quando sono fermi nel traffico e apparentemente al riparo all’interno delle proprie vetture.A sostegno della segnalazione ha allegato anche una fotografia di ciò che resta della collana dopo lo strappo. Il suo racconto pone interrogativi sulla sicurezza nelle strade cittadine e sulla necessità di contrastare episodi predatori che possono verificarsi in pochi secondi, anche in luoghi frequentati e durante le ore diurne.La dinamica e le circostanze riferite dalla donna restano da verificare. Resta però la sua richiesta di accendere i riflettori su un episodio che, oltre al valore dell’oggetto sottratto, le ha lasciato paura e un forte senso di insicurezza.