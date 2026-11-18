L'AGITAZIONE Sciopero del 20 novembre: si fermano trasporti, scuola e uffici

L'effettiva entità dei disagi dipenderà dalle adesioni registrate nei singoli comparti e nei diversi territori

Venerdì 20 novembre si annuncia una giornata di forti difficoltà per chi dovrà spostarsi, accompagnare i figli a scuola o usufruire dei servizi pubblici. È stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore, al quale prenderanno parte diverse organizzazioni sindacali e che coinvolgerà un ampio numero di categorie professionali, sia nel pubblico sia nel privato.La protesta potrebbe incidere in modo significativo sulla regolarità dei trasporti locali, sulle attività scolastiche e universitarie e sul funzionamento di diversi uffici e strutture pubbliche. L'effettiva entità dei disagi dipenderà dalle adesioni registrate nei singoli comparti e nei diversi territori.Le sigle sindacali e i settori coinvoltiLa mobilitazione vede tra i protagonisti la CGIL, insieme a numerose sigle del sindacalismo di base: USB, Cobas, Clap, Sial Cobas, CUB e SGB. L'astensione interesserà numerose attività lavorative e potrà tradursi in interruzioni o riduzioni dei servizi normalmente disponibili.Tra i comparti maggiormente esposti alle conseguenze dello sciopero figura il trasporto pubblico locale. Autobus, tram e metropolitane potranno subire cancellazioni, ritardi e sospensioni delle corse nelle principali città italiane.Trasporti urbani, le fasce garantite a RomaNella Capitale la protesta coinvolgerà i servizi gestiti da Atac e dalle aziende private che operano nel trasporto pubblico. Le corse saranno a rischio per la durata dell'agitazione, ma dovranno essere rispettate le finestre di garanzia previste dalla normativa.A Roma il servizio sarà quindi assicurato dall'inizio del turno fino alle 8:30 e nella fascia pomeridiana compresa tra le 17:00 e le 20:00. Al di fuori di questi intervalli, la circolazione potrà risentire dell'adesione del personale allo sciopero.Scuole, università e uffici: possibili interruzioniLa giornata di protesta coinvolgerà anche il mondo dell'istruzione. Asili, scuole di ogni ordine e grado e università potrebbero registrare sospensioni delle lezioni o modifiche alle attività programmate. A incrociare le braccia potranno essere insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ricercatori.Possibili ripercussioni sono attese anche negli uffici della pubblica amministrazione, dagli sportelli comunali alle sedi regionali, fino agli uffici dell'Inps. Nel comparto sanitario, invece, dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni urgenti, mentre gli altri servizi potrebbero subire rallentamenti in relazione al numero di lavoratori aderenti.Vigili del Fuoco, modalità diverse per il personaleNello sciopero rientra anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con tempi di astensione differenti in base alla tipologia di servizio svolto.Per il personale operativo turnista è prevista una sospensione dell'attività di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00. I dipendenti con orario giornaliero e quelli impegnati nelle funzioni amministrative potranno invece aderire per l'intero turno di lavoro.Treni e aerei, cosa resta escluso dalla protestaNon tutti i comparti dei trasporti saranno interessati dallo sciopero generale. In seguito all'intervento della Commissione di Garanzia sono stati esclusi il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia. I voli, pertanto, non rientrano nell'agitazione proclamata per venerdì 20 novembre dalla CGIL e dalle altre organizzazioni aderenti.Per il settore ferroviario, tuttavia, è necessario considerare una seconda mobilitazione, distinta da quella generale. I sindacati SGB e CUB Trasporti hanno infatti proclamato un ulteriore sciopero che interesserà il comparto dalle 21:00 di venerdì 20 novembre fino alle 20:00 di sabato 21 novembre. Di conseguenza, pur essendo esclusi dalla prima protesta, i servizi ferroviari potranno registrare disagi nella fascia interessata dalla successiva agitazione.Le altre esclusioni previsteLe disposizioni adottate per garantire la continuità di alcuni servizi hanno sottratto allo sciopero anche specifiche realtà territoriali. Tra queste figurano il personale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e i dipendenti delle amministrazioni locali interessate da concomitanti scadenze elettorali.Per queste categorie è stata prevista la salvaguardia della regolare operatività. Le esclusioni si inseriscono nel quadro dei vincoli stabiliti per tutelare i servizi pubblici essenziali e assicurare lo svolgimento delle attività che non possono essere interrotte.