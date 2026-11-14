LA TRAGEDIA Schianto in galleria: le vittime salgono a 5, quattro sono donne

Le prime informazioni raccolte indicano che le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente mentre percorrevano il tratto in galleria

È salito a cinque il bilancio delle vittime del gravissimo incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Quattro donne e un uomo hanno perso la vita in seguito alla collisione tra due automobili, una Jaguar e una Opel Mokka. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato frontale e si sarebbe verificato all’interno di una galleria, in prossimità dell’uscita dove la carreggiata presenta una curva.Tra le persone coinvolte c’era anche una donna che, dopo essere stata estratta e soccorsa, era stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza in condizioni estremamente gravi. Nonostante gli interventi sanitari, anche per lei è arrivata la dichiarazione di morte, facendo salire a cinque il numero complessivo delle vittime.La dinamica dello schianto e le auto coinvolteLe prime informazioni raccolte indicano che le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente mentre percorrevano il tratto in galleria. L’impatto sarebbe avvenuto all’uscita, in corrispondenza di una curva. Nella zona, al momento dell’incidente, era in corso una precipitazione piovosa: un elemento che sarà valutato nell’ambito degli accertamenti, senza che al momento sia possibile stabilire se abbia avuto un ruolo nella collisione.A bordo dei due veicoli viaggiavano complessivamente cinque persone, un numero inferiore rispetto alle prime informazioni circolate, che parlavano inizialmente di otto occupanti. La ricostruzione finora disponibile riferisce che sulla Jaguar si trovavano quattro persone: tre sono morte sul colpo, mentre la quarta, una donna, è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate. Sulla Opel Mokka viaggiava invece la conducente, anche lei deceduta.La donna trasferita in elicottero non è sopravvissutaLe operazioni di soccorso si sono concentrate anche sulla donna rimasta gravemente ferita nello scontro. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente in eliambulanza all’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche, ma inizialmente si sperava che potesse superare le conseguenze dell’impatto.La situazione è purtroppo peggiorata fino al decesso, che ha portato a cinque il bilancio definitivo delle persone morte nell’incidente: quattro donne e un uomo.Statale chiusa e traffico deviatoPer consentire l’intervento dei soccorritori e mettere in sicurezza l’area, la strada statale 107 è stata interdetta alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, all’altezza del chilometro 16,200.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e le squadre Anas. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale, con indicazioni predisposte sul posto per gli automobilisti. Le operazioni hanno riguardato sia l’assistenza alle persone coinvolte sia la gestione della circolazione e il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza.Le indagini per ricostruire le responsabilitàI Carabinieri del Radiomobile del Comando provinciale di Cosenza hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro. Gli accertamenti dovranno stabilire la posizione dei veicoli, la traiettoria seguita dalle due automobili e le circostanze che hanno portato all’impatto.I soccorritori erano inoltre in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno per procedere alla rimozione delle salme e dei mezzi incidentati. Saranno gli esiti delle verifiche a fornire elementi più precisi su quanto accaduto nel tratto della Silana Crotonese teatro della tragedia.