LA FUGA Scappa e picchia gli agenti, 19enne arrestato a Pollena

Quando i poliziotti hanno intimato al conducente di fermarsi, il mezzo ha invece aumentato la velocità

Un controllo su strada si è trasformato in un inseguimento e in un’aggressione ai danni di un poliziotto. È accaduto a Pollena Trocchia, dove un diciannovenne è stato arrestato nella serata di ieri con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine dell’intervento, il ragazzo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale.Lo scooter non si ferma all’altLa vicenda è cominciata in via Garibaldi. Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, impegnati nei controlli sul territorio, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui comportamento ha attirato la loro attenzione.Quando i poliziotti hanno intimato al conducente di fermarsi, il mezzo ha invece aumentato la velocità, allontanandosi rapidamente e riuscendo inizialmente a sottrarsi al controllo. A quel punto gli operatori hanno avviato le ricerche dei due occupanti.L’aggressione e il tentativo di fugaDurante le fasi successive, il diciannovenne, che viaggiava sul sedile posteriore dello scooter, avrebbe aggredito uno degli agenti, cercando poi di scappare a piedi. Ne è nato un inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e il blocco del giovane da parte dei poliziotti.La perquisizione personale ha permesso di trovare circa sei grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il controllo è stato successivamente esteso anche all’abitazione del ragazzo.Droga e un tirapugni trovati in casaNel corso della verifica domiciliare gli agenti hanno rinvenuto altri quattro grammi circa di hashish, oltre a un tirapugni. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.Al termine degli accertamenti, per il diciannovenne è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per la sostanza stupefacente detenuta per uso personale è stata invece contestata la relativa violazione amministrativa.La posizione del giovane sarà valutata nelle successive fasi giudiziarie: l’arresto e le contestazioni non equivalgono a una dichiarazione di responsabilità definitiva.