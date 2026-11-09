I FUNERALI Sarno a lutto per l'addio a Irma: il dolore a scuola e allo stadio

Le indagini sulla tragedia sono affidate alla Polizia di Stato, che sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto

Un'intera città si è fermata per salutare Irma De Crescenzi, la ragazza di appena 17 anni morta in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto venerdì sera a Sarno. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di sgomento nella comunità, che si è stretta attorno ai familiari per accompagnarli in un momento di dolore difficile da raccontare.La giovane viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, rimasto ferito nello schianto. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è ribaltato lungo via San Valentino, terminando la propria corsa contro un muro. L'impatto si è rivelato fatale per Irma, studentessa del quarto anno dell'Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Sarno. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per la diciassettenne non c'è stato nulla da fare.Le indagini sulla tragedia sono affidate alla Polizia di Stato, che sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi attualmente al vaglio c'è quella di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica e le eventuali cause che hanno portato la vettura a perdere stabilità e a ribaltarsi.L'ultimo saluto nella chiesa di San Teodoro MartireLa comunità sarnese ha voluto testimoniare concretamente la propria vicinanza alla famiglia partecipando numerosa ai funerali della ragazza, celebrati alle 16:30 nella chiesa di San Teodoro Martire, in via Abignente.Una cerimonia segnata dalla commozione, alla quale hanno preso parte tantissime persone, tra parenti, amici, conoscenti e cittadini che hanno voluto accompagnare Irma nel suo ultimo viaggio. In segno di rispetto per la giovane vita spezzata, diverse iniziative e attività locali previste nel fine settimana sono state annullate.Numerosi anche i messaggi pubblicati sui social network, attraverso i quali associazioni, realtà cittadine e semplici conoscenti hanno espresso vicinanza ai familiari. Tra questi quello dell'Associazione Arma Aeronautica, che ha voluto manifestare il proprio cordoglio alla famiglia De Crescenzi per la perdita della ragazza.Un ricordo è arrivato anche dal mondo dello sport. Allo stadio, alcuni tifosi hanno voluto rendere omaggio alla diciassettenne con uno striscione dal messaggio semplice ma carico di significato: «Il tuo sorriso… Irma vive!».Il dolore della scuola: «Una nostra studentessa, una nostra figlia»Tra le testimonianze più commoventi ci sono quelle provenienti dall'Istituto Enrico Fermi, dove Irma frequentava il quarto anno. La notizia della sua morte ha sconvolto compagni, insegnanti e personale scolastico, che hanno affidato a una lunga nota il proprio dolore per una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta.La scuola ha descritto il momento in cui è arrivata la notizia come una mattinata di profondo sgomento, sottolineando il legame che unisce una comunità scolastica ai propri ragazzi. Nel messaggio, firmato dalla dirigente scolastica, dai docenti e da tutto il personale, Irma viene ricordata come una giovane che aveva ancora davanti a sé un futuro ricco di possibilità e sogni da realizzare.«Volata via a soli 17 anni, Irma porta con sé i suoi sogni intatti», si legge nella nota, che richiama anche il valore del suo sorriso e il ricordo che continuerà ad accompagnare chi l'ha conosciuta.L'istituto ha parlato di un dolore incommensurabile, rivolgendosi anche agli studenti della classe della ragazza, già messi duramente alla prova in passato da un'altra tragedia simile.Un pensiero particolare è stato dedicato proprio a loro, con la promessa che nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo momento. La scuola ha assicurato la propria disponibilità ad ascoltare, sostenere e accompagnare gli studenti in un percorso segnato da una perdita così difficile da elaborare.Anche il liceo Tito Lucrezio Caro si stringe alla famigliaIl cordoglio ha coinvolto anche un'altra importante realtà scolastica del territorio. Il Liceo Tito Lucrezio Caro di Sarno ha espresso la propria partecipazione al lutto, unendosi alle manifestazioni di vicinanza rivolte alla famiglia De Crescenzi.La morte di Irma ha colpito ben oltre la cerchia dei suoi affetti più stretti, coinvolgendo un'intera comunità che oggi si ritrova a fare i conti con una perdita difficile da accettare.Aveva soltanto 17 anni, frequentava la scuola e aveva davanti a sé un'intera vita da vivere. A Sarno restano il dolore dei familiari, le lacrime degli amici, il ricordo dei professori e quello di una ragazza che, come hanno voluto ricordare i tifosi, continuerà a vivere nel sorriso di chi le ha voluto bene.