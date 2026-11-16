ALIMENTI Salmonella nei pomodorini: ritirato dagli scaffali

La misura è di carattere precauzionale e riguarda esclusivamente le confezioni identificate dal numero di lotto

Un nuovo richiamo alimentare interessa i pomodorini datterino freschi di provenienza siciliana commercializzati con il marchio L'Ortofrutticola F. Il Ministero della Salute ha segnalato la possibile presenza di Salmonella spp. in uno specifico lotto, invitando i consumatori che ne sono in possesso a non utilizzare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.La misura è di carattere precauzionale e riguarda esclusivamente le confezioni identificate dal numero di lotto 4406. Per chi ha acquistato questi pomodorini, la raccomandazione è quindi di verificare attentamente le informazioni riportate sull'etichetta prima del consumo.Come riconoscere le confezioni interessateIl prodotto richiamato è venduto in vaschette da 500 grammi. Sulla confezione compare la dicitura «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore», mentre il codice a barre da controllare è 8056590100820.Si tratta di pomodorini datterino di categoria I, provenienti dalla Sicilia. Nell'avviso ministeriale non è indicata una data di scadenza: il riferimento fondamentale per identificare il prodotto coinvolto resta dunque il lotto 4406, insieme agli altri dati riportati sulla confezione.La produzione è attribuita alla Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., nello stabilimento di Vittoria, in provincia di Ragusa. La distribuzione commerciale è invece curata da L'Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi, nel territorio di Caltanissetta.Il precedente delle mense in Emilia-RomagnaIl richiamo arriva dopo le misure adottate nelle scorse settimane in Emilia-Romagna, dove era stata sospesa la somministrazione di pomodorini datterino e ciliegino crudi nelle mense in seguito ad alcuni casi di salmonellosi associati al loro consumo.È importante, tuttavia, distinguere i due episodi: nell'avviso relativo al lotto 4406 non viene indicato alcun collegamento diretto con i casi registrati in Emilia-Romagna. Non ci sono quindi elementi per attribuire a quei pomodorini la responsabilità dei precedenti episodi.Salmonella, quali sintomi può provocareL'infezione da Salmonella può manifestarsi con disturbi gastrointestinali come diarrea, febbre, nausea e dolori addominali. Nella maggior parte dei casi i sintomi interessano l'apparato digerente, ma possono verificarsi complicazioni soprattutto nelle persone più vulnerabili.Tra i soggetti maggiormente esposti al rischio di conseguenze più serie figurano i bambini piccoli, gli anziani e le persone con condizioni di fragilità. Per questo motivo, in presenza di un prodotto interessato da un richiamo per possibile contaminazione, è fondamentale rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie: non consumare le confezioni coinvolte e riconsegnarle al negozio in cui sono state acquistate.