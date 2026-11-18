IL FURTO Rubati tuta e pennelli a Mr. White

Nella borsa, lasciata a poca distanza dal punto in cui stava operando, c’erano gli strumenti indispensabili per proseguire la sua attività

Ancora un furto ai danni di Mr White, il misterioso attivista napoletano che, riconoscibile dalla tuta bianca da imbianchino, gira di notte per la città con l’obiettivo di restituire colore e decoro a paletti e arredi urbani. Durante un intervento in via Salvator Rosa, nel centro storico, qualcuno avrebbe approfittato di un momento in cui era concentrato sul lavoro per sottrargli gran parte dell’attrezzatura.Nella borsa, lasciata a poca distanza dal punto in cui stava operando, c’erano gli strumenti indispensabili per proseguire la sua attività: rulli, pennelli, solvente, guanti, una luce frontale e persino la tuta di ricambio. Un colpo che lo ha costretto a interrompere il lavoro dopo aver sistemato 33 paletti.Il racconto di Fabio ProcaccinA rendere noto l’accaduto è stato Fabio Procaccin, che da tempo segue e racconta le iniziative dell’anonimo restauratore urbano. Attraverso un messaggio, ha ricostruito quanto sarebbe avvenuto domenica sera, sottolineando che il furto si è verificato mentre Mr White era impegnato a lavorare per collegare simbolicamente il Vomero al Centro Storico.Non si tratta, purtroppo, del primo episodio. Circa un anno fa l’attivista aveva già subito un furto in via Girolamo Santacroce, a breve distanza dalla zona dell’ultimo intervento.«Nonostante tutto, continuerà la sua missione»Procaccin ha evidenziato anche una circostanza che considera significativa: nelle attività svolte tra Vomero, Arenella e Chiaia, Mr White avrebbe ricevuto soprattutto incoraggiamenti e apprezzamenti. Gli episodi di furto, invece, si sarebbero verificati entrambi dopo il suo ingresso nel centro storico.Una coincidenza che, secondo Procaccin, non può essere esclusa, ma che non deve scoraggiare l’attivista. L’appello è rivolto ai residenti e a chiunque dovesse incontrarlo durante i suoi interventi notturni: prestare attenzione alla sua presenza e aiutarlo a proteggere gli strumenti di lavoro.Una campagna di guerrilla art per il decoro urbanoL’attività di Mr White si inserisce in una forma di guerrilla art: interventi autonomi, non autorizzati, attraverso i quali l’anonimo imbianchino cerca di migliorare l’aspetto di elementi urbani spesso trascurati, come paletti arrugginiti e panchine sporche.La sua iniziativa viene portata avanti con tempo e risorse personali. Dopo il nuovo furto, il messaggio lanciato da chi ne segue il percorso è chiaro: non lasciare solo chi, nel proprio modo di agire, prova a prendersi cura degli spazi della città.