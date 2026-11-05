IL FURTO Ruba i carburanti dai clienti, arrestato falso benzinaio

Un automobilista, dopo aver effettuato il pagamento, aveva affidato il rifornimento della propria vettura al 45enne

L’uomo avrebbe approfittato delle carte utilizzate dagli automobilisti per prelevare somme superiori al costo effettivo del rifornimento. In un caso, a fronte di 20 euro di carburante finiti nel serbatoio, avrebbe caricato altri 82 euro su alcune taniche nascoste.Un rifornimento apparentemente regolare, seguito da un addebito ben più consistente di quello previsto. È il meccanismo che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, sarebbe stato utilizzato da un 45enne all’interno di un distributore di carburanti in via Reggia di Portici, a Napoli. L’uomo avrebbe approfittato delle carte di pagamento dei conducenti per riempire, oltre ai serbatoi delle auto, anche alcune taniche tenute nascoste.Le segnalazioni e il controllo della PoliziaGli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti nell’impianto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni su un soggetto che, invece di limitarsi a rifornire i veicoli, avrebbe sottratto denaro ai clienti attraverso operazioni di pagamento superiori al carburante effettivamente erogato nelle automobili.Durante il servizio di controllo, i poliziotti hanno osservato una scena che ha permesso di verificare il sospetto. Un automobilista, dopo aver effettuato il pagamento, aveva affidato il rifornimento della propria vettura al 45enne.Il carburante finiva anche nelle tanicheL’uomo avrebbe inizialmente riempito il serbatoio dell’auto, per poi proseguire l’operazione versando benzina in alcune taniche. Il tutto utilizzando la disponibilità residua della carta bancaria del cliente, che non si sarebbe accorto dell’importo aggiuntivo.Gli agenti sono intervenuti bloccando il presunto responsabile, un’operazione che, secondo quanto riferito, non si sarebbe svolta senza difficoltà.L’addebito contestato: 102 euro complessiviLa verifica della transazione ha consentito di ricostruire la differenza tra il rifornimento richiesto e quello effettivamente addebitato. L’automobilista aveva acquistato carburante per appena 20 euro, mentre sulle taniche sarebbero finiti altri 82 euro di benzina, pagati attraverso la stessa carta.Il caso è emerso nell’ambito dei controlli avviati dalla Polizia dopo le segnalazioni ricevute sull’attività del presunto finto benzinaio.