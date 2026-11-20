IL FURTO Ruba gli agrumi dal parco di Oplontis: denunciato

Le due incursioni sono state ricostruite anche grazie alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area

Due incursioni nel parco archeologico di Oplontis, a Torre Annunziata, per sottrarre agrumi dalle piantagioni presenti nell’area. È quanto contestato a un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato oggi dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata.Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe superato in entrambe le occasioni il cancello secondario della struttura, introducendosi senza autorizzazione nel sito archeologico. Dopo aver raccolto gli agrumi, si sarebbe allontanato rapidamente quando il personale addetto alla vigilanza si era accorto della sua presenza.Due episodi tra ottobre e novembreI fatti risalgono al 30 ottobre e al 13 novembre. Le due incursioni sono state ricostruite anche grazie alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area, che hanno consentito ai militari di riconoscere il presunto responsabile.Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato denunciato con le accuse di furto aggravato e invasione di terreni. La sua posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria.