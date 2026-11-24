SANITA' "Rivogliamo Oppido", camion davanti al Monaldi per il chirurgo di Domenico

«È inaccettabile, oltre che odioso, sapere che ci sia un camion dinnanzi all'ospedale Monaldi con il quale si chiede che torni in servizio il dottore Guido Oppido», ha dichiarato la madre

La presenza di un camion davanti all'ospedale Monaldi, con un messaggio di solidarietà e una richiesta affinché il cardiochirurgo Guido Oppido torni in servizio, ha provocato la dura reazione di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di cuore.La donna ha espresso apertamente il proprio disappunto per l'iniziativa organizzata in favore del medico, accusato di omicidio colposo nell'ambito della vicenda giudiziaria relativa alla morte del bambino.«È inaccettabile, oltre che odioso, sapere che ci sia un camion dinnanzi all'ospedale Monaldi con il quale si chiede che torni in servizio il dottore Guido Oppido», ha dichiarato la madre di Domenico.Mercolino ha sottolineato soprattutto il dolore provocato da una manifestazione di sostegno che, a suo giudizio, non tiene conto della tragedia vissuta dalla sua famiglia: «Non è rispettoso nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia e soprattutto nei confronti di mio figlio».Le parole della donna riportano al centro dell'attenzione il caso del piccolo Domenico e le conseguenze umane della vicenda, mentre proseguono gli sviluppi giudiziari legati alle responsabilità per la sua morte. La solidarietà espressa nei confronti del cardiochirurgo ha così aperto un nuovo fronte di polemica, con la famiglia del bambino che chiede rispetto per il proprio dolore e per la memoria del figlio.