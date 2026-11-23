CALCIO Rissa in campo, arrivano le ambulanze

i protagonisti dell’episodio sono stati espulsi dall’arbitro

Nuovo episodio di violenza nel calcio dilettantistico campano. La gara tra Atletico Pisciotta e Atletico San Gregorio, valida per il campionato di Promozione e disputata sabato sul campo di Caprioli, si è conclusa anticipatamente dopo un violento confronto tra due giocatori delle rispettive formazioni. L’incontro è stato interrotto quando mancavano circa dodici minuti al termine e il risultato era favorevole alla squadra di casa. Sull’accaduto sono intervenute entrambe le società con comunicati ufficiali, ma le ricostruzioni diffuse presentano differenze sostanziali sia sulla dinamica dell’aggressione sia su quanto avvenuto dopo le espulsioni.A seguito dello scontro, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso per entrambi i calciatori coinvolti. Secondo la versione dell’Atletico Pisciotta, il proprio tesserato sarebbe stato raggiunto da una testata da parte di un giocatore della squadra ospite. Il colpo gli avrebbe provocato uno spostamento del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni. Nel comunicato, il club cilentano sostiene inoltre che il calciatore avversario avrebbe mantenuto un atteggiamento provocatorio già nelle prime fasi della partita, accompagnato da minacce e interventi giudicati particolarmente duri.La società di casa, tuttavia, non ha risparmiato critiche neppure alla condotta del proprio atleta, censurandone la reazione successiva al contatto con l’avversario. Entrambi i protagonisti dell’episodio sono stati quindi espulsi dall’arbitro.La ricostruzione del Pisciotta si concentra anche sulle circostanze che hanno impedito la ripresa del gioco. Secondo il club, a dodici minuti dalla fine l’Atletico San Gregorio avrebbe comunicato la volontà di non tornare in campo, facendo riferimento all’assenza dell’ambulanza e del medico. La società di casa contesta questa motivazione, precisando che il proprio calciatore ferito sarebbe stato accompagnato in ospedale con mezzi privati, senza attendere l’arrivo dei soccorsi.La versione dell'Atletico San GregorioDi tutt’altro tenore il comunicato dell’Atletico San Gregorio, che ha manifestato «totale vicinanza e piena solidarietà» al proprio tesserato. La società biancoverde sostiene infatti che sarebbe stato il suo giocatore a subire una grave aggressione da parte di un atleta del Pisciotta.Secondo la versione della formazione ospite, il calciatore sarebbe rimasto a terra per oltre quaranta minuti in attesa dell’ambulanza, prima di essere successivamente trasportato in ospedale. Il club ha definito l’episodio inaccettabile, sottolineando che quanto accaduto avrebbe oltrepassato i limiti di un normale confronto agonistico.Anche sulle fasi successive allo scontro le due società forniscono indicazioni differenti. Nel proprio comunicato, il San Gregorio attribuisce infatti al direttore di gara la decisione di sospendere definitivamente l’incontro, mentre il Pisciotta riferisce che sarebbe stata la squadra ospite a manifestare la volontà di non proseguire.Attesa per la decisione del giudice sportivoLe due versioni dovranno ora essere confrontate con gli elementi ufficiali della partita. Sarà il giudice sportivo a esaminare il referto arbitrale e gli eventuali rapporti presentati, per ricostruire le fasi dell’accaduto e valutare le responsabilità disciplinari. Il comunicato con le decisioni è atteso per giovedì.Al momento, dunque, restano due ricostruzioni contrapposte di un episodio che ha segnato una partita di campionato e che ha avuto conseguenze fisiche per i tesserati coinvolti. La vicenda riporta ancora una volta al centro il problema della violenza sui campi dilettantistici: l’intensità della competizione e la rivalità sportiva non possono giustificare comportamenti che mettano a rischio la sicurezza degli atleti.