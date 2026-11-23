ALIMENTI Rischio listeria: ritirate insalata di mare, salsicce e pomodori

Salsiccia di suino e pomodori datterini: segnalata la salmonella

Nuovi richiami alimentari sono stati segnalati dal Ministero della Salute per la possibile presenza di batteri patogeni in tre diversi prodotti in commercio. Gli avvisi riguardano un'insalata di mare, un lotto di salsiccia di suino e una partita di pomodori datterini. Le contaminazioni indicate sono riconducibili a due diversi microrganismi: Listeria monocytogenes e salmonella.Insalata di mare MareVivo: rischio ListeriaIl primo richiamo riguarda un lotto di insalata di mare a marchio MareVivo, ritirato a causa della presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può provocare infezioni alimentari.Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi ed è identificabile attraverso il lotto di produzione INSM11/11/26. Sulle confezioni è riportata la data di scadenza del 24 novembre 2026.Il Ministero raccomanda a chiunque abbia acquistato il prodotto appartenente al lotto indicato di non consumarlo. Le confezioni devono essere restituite al punto vendita presso il quale sono state acquistate.Salsiccia di suino e pomodori datterini: segnalata la salmonellaGli altri due provvedimenti riguardano il rischio microbiologico legato alla possibile presenza di salmonella.Il primo interessa una partita di salsiccia di suino a marchio Maxi Ges Srl, con data di scadenza fissata al 14 novembre 2026. L'avviso identifica il prodotto attraverso il marchio e la relativa data, senza indicare nel testo della segnalazione ulteriori dettagli sul lotto.Il secondo richiamo coinvolge invece i pomodori datterini del lotto 4406, commercializzati dalla società L'Ortofrutticola F Srl, con sede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.La partita proviene dallo stabilimento di Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., situato in Contrada Fanello M.O.F., Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il prodotto è identificato dal marchio Mediterranea Snc di Milanese R. & C.Le indicazioni per i consumatoriI tre avvisi invitano a prestare attenzione alle informazioni riportate sulle confezioni, verificando marchio, lotto e data di scadenza per capire se gli alimenti acquistati rientrino tra quelli interessati dai richiami.In presenza di una corrispondenza con i prodotti segnalati, è opportuno attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie e non consumare gli alimenti coinvolti. Per l'insalata di mare MareVivo è espressamente prevista la restituzione al punto vendita d'acquisto.