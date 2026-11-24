INCIVILI Rifiuti ingombranti abbandonati ogni giorno, la protesta dei residenti

«Non è possibile che i cittadini debbano assistere continuamente a scene di questo genere», è la denuncia

Materassi, mobili, rifiuti ingombranti e materiali di ogni genere lasciati sul ciglio della strada. È la situazione che, secondo la segnalazione di alcuni cittadini, si ripete quotidianamente in via Angogna, nel quartiere Pianura, a Napoli, dove l’abbandono indiscriminato di rifiuti continua a creare disagi e preoccupazione tra i residenti.Una condizione che incide sul decoro urbano, ma che solleva anche questioni legate all’igiene e alla vivibilità degli spazi pubblici. Chi abita nella zona si trova costretto a fare i conti con cumuli di materiali lasciati lungo la strada, senza che il problema trovi una soluzione duratura.«Non è possibile che i cittadini debbano assistere continuamente a scene di questo genere», è la denuncia contenuta nella segnalazione. I residenti chiedono che la situazione venga affrontata con interventi concreti, controlli più frequenti e misure capaci di impedire che l'abbandono dei rifiuti si ripeta sistematicamente.L'appello è rivolto alle istituzioni e agli organi competenti, affinché vengano effettuate verifiche e individuate soluzioni efficaci per restituire alla strada condizioni adeguate di pulizia e sicurezza igienico-sanitaria.La richiesta dei cittadini è chiara: non bastano interventi occasionali di rimozione dei materiali abbandonati, se poi il fenomeno torna a ripresentarsi. Serve un'azione continuativa, accompagnata da controlli e provvedimenti nei confronti di chi utilizza impropriamente la strada come luogo di scarico.La segnalazione riguarda via Angogna, nel quartiere Pianura e descrive una situazione che, secondo i residenti, si verifica tutti i giorni.