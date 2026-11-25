TERRA DEI FUOCHI Rifiuti industriali ovunque nel fondo agricolo

Nel complesso i Carabinieri hanno quantificato circa 100 metri cubi di rifiuti di varia natura

Un accumulo illecito di rifiuti speciali e pericolosi è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise, in provincia di Caserta, durante un'attività di controllo nell'area della Terra dei Fuochi. I militari hanno individuato una situazione di grave degrado ambientale all'interno di un fondo rustico situato in via Gravante.Il terreno, di proprietà di un uomo di 32 anni, ospitava una quantità considerevole di materiali abbandonati e depositati senza le necessarie misure di protezione. Al termine degli accertamenti, il proprietario è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.Circa 100 metri cubi di rifiuti su un'area di 300 metri quadratiSecondo quanto riferito dall'Arma, l'area interessata dagli accumuli si estende per circa 300 metri quadrati ed è suddivisa in tre zone distinte, tutte prive di un'adeguata impermeabilizzazione del suolo.Nel complesso, i Carabinieri hanno quantificato circa 100 metri cubi di rifiuti di varia natura. Tra i materiali rinvenuti figurano scarti plastici e ferrosi, la carcassa di un'autovettura, sanitari, pneumatici fuori uso e residui di lavorazioni edili.Una situazione che ha destato particolare preoccupazione per la natura dei materiali presenti e per le modalità con cui erano stati accumulati sul terreno.Il sospetto amianto tra i materiali abbandonatiL'aspetto più delicato riguarda il ritrovamento di frammenti di lastre ondulate in fibrocemento, che potrebbero contenere amianto. Una circostanza che, come sottolineato nella nota dei Carabinieri, rende ancora più rilevante la situazione sotto il profilo della tutela ambientale e dei possibili rischi per la salute pubblica.La presenza di questi materiali richiede particolare attenzione, anche in considerazione delle condizioni del terreno e dell'assenza di un'adeguata impermeabilizzazione delle superfici interessate dagli accumuli.Denunciato il proprietario, scatta il sequestroAl termine delle verifiche, i militari hanno deferito in stato di libertà il proprietario del fondo, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, di attività di gestione e deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi.L'intera area interessata dagli accumuli è stata sottoposta a sequestro preventivo e affidata in custodia giudiziale allo stesso proprietario.La Procura della Repubblica è stata informata dalla Stazione dei Carabinieri di Grazzanise, che prosegue gli accertamenti di competenza. La posizione dell'uomo dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.