Riecco i ladri acrobati: casa svaligiata

La preoccupazione sarebbe aumentata anche dopo un intervento delle forze dell'ordine

Si arrampicano lungo i tubi del gas che corrono sulle facciate degli edifici, raggiungono i balconi dei piani più alti, scavalcano le ringhiere e forzano le porte finestre per introdursi negli appartamenti. È il modus operandi dei cosiddetti ladri acrobati, che da alcuni giorni starebbero prendendo di mira la zona di San Giorgio, ad Acilia, provocando preoccupazione tra i residenti.Secondo le segnalazioni degli abitanti, sarebbero almeno sei i furti messi a segno negli ultimi giorni. A questi si aggiungerebbero un paio di tentativi non riusciti, interrotti dalla presenza degli inquilini all'interno delle abitazioni. I ladri punterebbero soprattutto a gioielli, denaro contante e piccoli elettrodomestici, approfittando della facilità con cui riescono a raggiungere i balconi attraverso le tubature esterne.Nel mirino soprattutto gli alloggi popolariA essere maggiormente interessati sarebbero gli stabili di edilizia popolare Ater. Una circostanza che, secondo i residenti, rende ancora più amaro il bilancio degli episodi: nelle abitazioni prese di mira non ci sarebbero necessariamente oggetti di grande valore.«Si accontentano di qualche decina di euro, lasciata sul tavolo della cucina o del soggiorno per la spesa del giorno dopo. Di qualche gioiello di grande valore affettivo, ma di scarso valore economico», raccontano alcuni abitanti.La preoccupazione sarebbe aumentata anche dopo un intervento delle forze dell'ordine. «Alcuni giorni fa un inquilino deve aver chiesto aiuto alla Polizia di Stato perché abbiamo visto due volanti arrivare all'improvviso e gli agenti fare un sopralluogo e dei rilievi», riferiscono i residenti.I colpi tra le 22 e mezzanotteStando alle testimonianze raccolte nella zona, i ladri agirebbero prevalentemente nelle ore serali, senza attendere necessariamente la tarda notte. La fascia oraria indicata dagli abitanti sarebbe quella compresa tra le 22 e mezzanotte, quando in molti appartamenti le persone sono ancora sveglie.In almeno due circostanze, proprio la presenza degli inquilini avrebbe impedito ai malviventi di portare a termine il colpo. In un caso, una volta raggiunto il balcone, avrebbero notato la luce ancora accesa all'interno dell'abitazione e deciso di rinunciare, ridiscendendo lungo lo stesso tubo del gas utilizzato per salire.In un'altra occasione, invece, sarebbero riusciti a svegliare un'intera famiglia. Scoperti, avrebbero preferito darsi alla fuga senza riuscire a portare via nulla.«Di giorno c'è troppo movimento»Secondo gli abitanti, la scelta delle ore serali non sarebbe casuale. Durante il giorno, infatti, il movimento nelle strade renderebbe più difficile agire senza essere notati.«C'è troppo movimento e verrebbero notati subito», spiegano i residenti. La sera, invece, con meno persone in strada e le temperature più basse, i malviventi riuscirebbero a muoversi con maggiore discrezione.A favorire i furti contribuirebbe anche il rumore proveniente dalle abitazioni: televisori accesi e volumi alti potrebbero coprire i suoni prodotti durante l'arrampicata e l'effrazione delle porte finestre.Un fenomeno che non si vedeva da decenniIl ritorno dei ladri acrobati avrebbe riportato alla memoria degli abitanti una modalità di furto che, nella zona di San Giorgio, non si verificava da decenni. I residenti ricordano infatti alcuni uomini soprannominati «scavalcatori», che in passato si arrampicavano sui balconi, forzavano le finestre e si introducevano negli appartamenti per rubare ciò che trovavano.Un'attività che, secondo i racconti degli abitanti, si era interrotta da tempo. Ora le nuove segnalazioni hanno riacceso l'allarme nel quartiere, dove cresce la preoccupazione per la sicurezza delle abitazioni e per la possibilità di trovarsi faccia a faccia con i ladri mentre sono ancora in casa.