IL CASO "Ridateci il nostro embrione", coppia va in Procura

La vicenda assume un peso particolare anche per l'età della donna, che ha 42 anni, mentre il marito ne ha 54

Un embrione rimasto, forse l'ultima possibilità di diventare madre attraverso il servizio sanitario pubblico. È questo il motivo per cui una coppia napoletana ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli, chiedendo di ricostruire quanto accaduto durante il percorso di procreazione medicalmente assistita avviato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. I coniugi vogliono soprattutto conoscere l'attuale collocazione dell'embrione e ottenerne la restituzione, così da poter proseguire il trattamento in un'altra struttura.La vicenda assume un peso particolare anche per l'età della donna, che ha 42 anni, mentre il marito ne ha 54. Secondo quanto riferito dalla coppia, le norme attualmente applicabili non consentirebbero alla donna, superata quella soglia anagrafica, di intraprendere un nuovo percorso di PMA in una struttura pubblica. Da qui la richiesta di recuperare l'embrione conservato, considerato dai coniugi una possibilità ancora concreta per realizzare il progetto di genitorialità.Il percorso al San Paolo e i due embrioni ottenutiLa coppia, assistita dagli avvocati Francesco Donzelli, Francesco Petruzzi e Anna Di Palma, si era affidata al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Paolo. Il trattamento aveva previsto una terapia di stimolazione ovarica, necessaria per procedere al prelievo degli ovociti.Dalla procedura erano stati ricavati due embrioni. Ma, secondo la ricostruzione dei coniugi, il percorso avrebbe incontrato diverse difficoltà già nella fase successiva alla loro formazione.Nella denuncia viene contestata anche la gestione della terapia di iperstimolazione, che, sulla base dei consulti medici acquisiti dalla coppia, avrebbe contribuito a ritardare sensibilmente il trasferimento degli embrioni nell'utero materno. Il primo tentativo di impianto sarebbe arrivato soltanto nel febbraio 2025, circa quattro mesi dopo, senza però determinare una gravidanza.Il trasferimento mancato e le difficoltà successiveI coniugi riferiscono inoltre un episodio avvenuto il 3 febbraio, quando la donna si era presentata in ospedale per sottoporsi al trasferimento. In quella circostanza, secondo quanto denunciato, la procedura non sarebbe stata eseguita perché l'embrione non era stato scongelato.A complicare ulteriormente la situazione è intervenuto il caso dello scambio di embrioni che aveva già portato il San Paolo al centro dell'attenzione pubblica. La vicenda ha avuto conseguenze anche sull'attività della struttura, successivamente chiusa, lasciando la coppia alle prese con interrogativi sulla sorte dell'embrione ancora conservato.È proprio questo il punto che oggi i coniugi chiedono di chiarire: non sanno se il materiale biologico si trovi ancora presso l'ospedale San Paolo oppure se sia stato trasferito in un'altra sede. La mancanza di informazioni certe, sostengono, impedisce loro di programmare la prosecuzione del trattamento.La richiesta alla Procura: ricostruire la gestione dell'embrioneNell'esposto presentato agli inquirenti, la coppia ricorda di essersi affidata all'ospedale nella convinzione che ogni fase della procedura sarebbe stata gestita con competenza e attenzione, comprese la conservazione e la custodia degli embrioni.«Eravamo convinti che l'Ospedale avrebbe seguito con perizia l'intera procedura di PMA, adoperandosi diligentemente nella cura e nell'attività di custodia del nostro embrione, che non sappiamo se effettivamente si trovi ancora presso il San Paolo o se sia stato spostato altrove», scrivono i coniugi nella denuncia.La richiesta non riguarda soltanto l'accertamento di eventuali responsabilità nella gestione del percorso sanitario, ma anche una risposta concreta sulla possibilità di recuperare l'embrione. Per la donna, che ha già compiuto 42 anni, il tempo assume un'importanza decisiva: la coppia vuole poterlo trasferire in una struttura pubblica e non perdere quella che considera l'ultima opportunità di proseguire il percorso di genitorialità.