L'EVENTO Riaperto Largo Maradona

All’inaugurazione era presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il valore non soltanto urbanistico, ma anche simbolico dell’intervento

I Quartieri Spagnoli hanno un nuovo Largo Maradona. È stato inaugurato lo spazio riqualificato nel cuore di Montecalvario, tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, un luogo legato alla memoria e alla passione dei tifosi napoletani per Diego Armando Maradona. L’intervento ha interessato una superficie di circa 200 metri quadrati, trasformando l’area in uno spazio pubblico rinnovato e accessibile gratuitamente.All’inaugurazione era presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il valore non soltanto urbanistico, ma anche simbolico dell’intervento. «È molto bello, frutto di un percorso che ha un valore simbolico», ha dichiarato il primo cittadino, ricordando il passaggio da un’iniziativa nata spontaneamente a un progetto riconosciuto e realizzato attraverso la collaborazione con le istituzioni.Dall’iniziativa spontanea alla riqualificazione istituzionalizzataPer Manfredi, il nuovo Largo Maradona rappresenta un esempio di come sia possibile valorizzare una manifestazione spontanea della comunità, accompagnandola in un percorso di regolarizzazione e collaborazione con l’amministrazione.«Un’iniziativa spontanea, meritoria, è diventata un’iniziativa istituzionalizzata con un ruolo forte dei promotori, però con un percorso fatto insieme alle istituzioni», ha spiegato il sindaco.Un passaggio che, nelle parole del primo cittadino, racconta anche una trasformazione più ampia della città: «Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che continua a mantenere la sua passione, la sua grande anima, però lo fa anche nel rispetto delle regole. Questo è un grande messaggio che credo dobbiamo tutti quanti apprezzare».I lavori: pavimentazioni, verde e nuova illuminazioneLa riqualificazione ha riguardato uno spazio che in passato ospitava una costruzione distrutta dai bombardamenti. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di una convenzione sottoscritta tra i proprietari dell’area e il Comune di Napoli.Gli interventi hanno previsto il rifacimento delle pavimentazioni, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, e il recupero dei muri perimetrali e del cancello d’ingresso. Sono stati inoltre realizzati pergolati con essenze arboree, inseriti nuovi elementi di arredo urbano e installato un impianto di illuminazione.L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio riqualificato, fruibile e capace di contribuire alla valorizzazione del patrimonio urbano e sociale dei Quartieri Spagnoli.Uso pubblico permanente e gestione ai proprietariIn base agli accordi sottoscritti con l’amministrazione comunale, l’area sarà destinata all’uso pubblico permanente e resterà accessibile gratuitamente. La gestione quotidiana, la manutenzione e la custodia dello spazio saranno invece a carico dei proprietari.Una formula che consente di garantire la fruizione pubblica del largo, mantenendo in capo ai soggetti privati gli oneri relativi alla cura dell’area.Manfredi: «Vogliamo rafforzare la pedonalizzazione»Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco ha affrontato anche il tema della pedonalizzazione della zona, confermando la volontà dell’amministrazione di proseguire in questa direzione.«Rafforzare la pedonalizzazione di quest’area è una nostra forte volontà. Ci stiamo lavorando, stiamo trovando giusti equilibri con la Municipalità perché chiaramente dobbiamo contemperare le esigenze dei residenti con quelle dei visitatori», ha affermato Manfredi.Il nuovo Largo Maradona si inserisce così in un percorso che punta a valorizzare uno dei luoghi più conosciuti dei Quartieri Spagnoli, tenendo insieme la memoria popolare, l’attrattività turistica e la necessità di garantire una fruizione ordinata degli spazi urbani.