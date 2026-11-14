IL FATTO Resta sospeso sull'Acquedotto Carolino

Compresa la possibile gravità della situazione, i militari hanno oltrepassato il cancello e si sono addentrati lungo la struttura

Un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che una situazione di estremo pericolo si trasformasse in tragedia a Valle di Maddaloni, nel Casertano. Un uomo si trovava sul ponte dell'Acquedotto Carolino con le gambe oltre il parapetto e sospese nel vuoto, in evidente stato di disperazione. I militari, dopo averlo individuato, sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo in sicurezza, intervenendo fisicamente quando ogni tentativo di convincerlo a desistere attraverso il dialogo si è rivelato inutile.L'episodio si è verificato nei pressi di una delle ultime arcate della monumentale opera progettata da Luigi Vanvitelli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni particolari notati da una pattuglia della locale stazione dei carabinieri durante il passaggio sull'acquedotto.Le auto parcheggiate e le grida hanno insospettito i militariI carabinieri hanno notato due vetture ferme in una posizione insolita. Poco dopo hanno sentito le urla di un uomo che pronunciava ripetutamente il nome di un conoscente. Avvicinandosi al cancello dell'Acquedotto Carolino, hanno individuato la persona in evidente agitazione.Compresa la possibile gravità della situazione, i militari hanno oltrepassato il cancello e si sono addentrati lungo la struttura. È stato allora che hanno visto un uomo posizionato al centro del ponte, in una condizione estremamente precaria: entrambe le gambe erano rivolte verso il vuoto, mentre il suo corpo si trovava in una posizione che lasciava temere un gesto imminente.Fallisce il tentativo di convincerlo, decisivo il recupero fisicoL'uomo appariva in lacrime e fortemente scosso. I carabinieri hanno cercato inizialmente di avvicinarlo attraverso le parole, instaurando un contatto e invitandolo ad allontanarsi dal punto pericoloso. Nonostante i tentativi, non sono riusciti a ottenere una risposta che consentisse di metterlo al sicuro senza intervenire direttamente.Valutata l'immediatezza del rischio, i militari hanno quindi deciso di agire: lo hanno raggiunto, afferrato e trascinato sulla parte calpestabile del ponte, sottraendolo alla situazione di pericolo. Un'azione rapida che ha permesso di evitare conseguenze drammatiche.Affidato ai sanitari del 118Dopo il salvataggio, l'uomo è stato riportato alla calma e affidato agli operatori del 118, arrivati nel frattempo sul posto per prestargli assistenza. Le ragioni che lo avrebbero portato a tentare il gesto estremo non sono state rese note.Resta soprattutto il valore dell'intervento dei carabinieri, che hanno saputo cogliere i segnali di una possibile emergenza e agire senza perdere tempo, riuscendo a mettere in salvo l'uomo in un momento decisivo.