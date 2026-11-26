VIOLENZE Resa quasi cieca delle botte del marito, a Sant'Anastasia la mostra di Celeste

Nel corso del suo intervento Celeste ha raccontato le conseguenze delle aggressioni e il percorso che l’ha portata a denunciare

«Non si deve giudicare il tempo che una donna ha impiegato a denunciare una violenza, ma piuttosto capire quanto dolore si è attraversato prima di chiedere aiuto. E nessuno ti dice che dopo la denuncia devi anche trovare la forza per farti credere dagli altri».Sono parole che raccontano il peso della violenza e le difficoltà che possono continuare anche dopo aver trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità. A pronunciarle è stata Celeste, giovane mamma di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, protagonista della testimonianza che ha concluso un convegno sulla violenza di genere organizzato nella sala capitolare del Santuario della Madonna dell’Arco.La donna, lo scorso anno, aveva denunciato il marito per le percosse subite, che le provocarono lesioni tali da farle rischiare di perdere un occhio. La sua storia è stata il momento conclusivo dell’incontro, durante il quale è stata allestita anche una mostra itinerante di dipinti dedicati alla violenza contro le donne.La denuncia per proteggere le figlieNel corso del suo intervento Celeste ha raccontato le conseguenze delle aggressioni e il percorso che l’ha portata a denunciare. «Porto una protesi nell'orbita oculare», ha spiegato, ricordando che la decisione di chiedere aiuto è maturata anche pensando alle figlie, che avevano assistito alle violenze.«Ho trovato la forza di denunciare perché le mie figlie capissero che non devono mai subire quello che ho subito io», ha aggiunto.Ma, nel suo racconto, la difficoltà non si è esaurita con la denuncia. La donna ha parlato anche della necessità di affrontare il giudizio e l'incredulità di chi osserva dall'esterno, senza conoscere il dolore e il percorso personale che possono precedere la scelta di raccontare gli abusi.«Ho trovato la forza di rialzarmi, ed ho dovuto trovare la forza per essere creduta da chi osserva da fuori, senza sapere il dolore che si è attraversato prima di riuscire a denunciare», ha raccontato. Tra le frasi che, secondo la sua testimonianza, il marito le ripeteva c'era anche: «Sei morta e non te ne accorgi».L'arte per rompere il silenzioA dare voce alle vittime, durante l'iniziativa, sono stati anche gli artisti coinvolti nella mostra allestita nella sala capitolare, tra le raffigurazioni sacre dei martiri diventati santi.L'esposizione è stata pensata come un percorso di sensibilizzazione attraverso dipinti che affrontano il tema della violenza di genere. «Abbiamo scelto l'arte per sensibilizzare le persone a non restare a guardare», hanno spiegato Luigi Saviano e Laura Polise, tra gli organizzatori.La mostra è itinerante e viene ospitata in diverse città italiane e anche all'estero. L'intento, hanno sottolineato, è promuovere una maggiore consapevolezza e invitare le persone a non restare in silenzio davanti agli episodi di violenza.«Bisogna rompere il silenzio, attivarsi, parlare di quanto accade. E far capire a tutti, a partire dalle nuove generazioni, che l'amore non è sopraffazione, ma rispetto e libertà», hanno aggiunto Saviano e Polise.«Voiceless», il quadro realizzato da una tredicenneUn'attenzione particolare è stata riservata ai più giovani. Accanto alle opere di artisti adulti e affermati, gli organizzatori hanno voluto esporre anche il dipinto realizzato da Gaia Maiello, una tredicenne ed ex alunna di Polise e Saviano.La ragazza ha scelto di rappresentare ciò che le arriva quando a scuola si affronta il tema della violenza sulle donne. Il suo quadro si intitola «Voiceless», parola inglese che significa «senza voce».«A scuola parliamo della violenza sulle donne ed ho capito che le vittime sembrano non avere voce, perciò ho pensato di raffigurarlo nel quadro», ha spiegato Gaia.La sua opera si inserisce così nel percorso della mostra, che attraverso linguaggi e sensibilità differenti vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione sul tema. Un messaggio che, partendo dalla testimonianza di Celeste, richiama l'importanza di ascoltare le donne, non giudicare i tempi della denuncia e riconoscere il valore del rispetto e della libertà nelle relazioni.