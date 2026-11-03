IL COLPO Rapina armata in gioielleria, asportate anche le telecamere

La somma e il valore dei preziosi sottratti sono ancora in corso di quantificazione

Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una gioielleria di via San Giovanni a Corte, nel cuore del Borgo Orefici, e si sono fatte consegnare gioielli e denaro. I carabinieri indagano, bottino ancora da quantificare.Rapina a mano armata in una gioielleria di Napoli. Due persone, entrambe armate di pistola, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale che si trova in via San Giovanni a Corte, nella zona del Borgo Orefici, e si sono fatte consegnare gioielli e denaro.Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero agito rapidamente, per poi allontanarsi con il bottino. La somma e il valore dei preziosi sottratti sono ancora in corso di quantificazione.Asportate anche le memory card delle telecamereTra gli elementi emersi nelle prime fasi della ricostruzione, i banditi avrebbero anche asportato le memory card delle telecamere di videosorveglianza presenti nella gioielleria.Un dettaglio che potrebbe complicare gli accertamenti sulla dinamica della rapina e sull’identificazione dei responsabili.Indagini dei carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i due rapinatori.Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a risalire agli autori del colpo e a chiarire le modalità con cui sono riusciti a entrare nella gioielleria e a fuggire.Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul valore del bottino né sull’eventuale presenza di altre persone coinvolte.