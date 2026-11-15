IL ROGO Raid nella notte, bruciati tre camion dei rifiuti

L'allarme ha fatto scattare l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo

Notte di fuoco a Frattamaggiore, dove un incendio ha interessato tre mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti. Le fiamme si sono sviluppate in seconda traversa Pasquale Ianniello, coinvolgendo tre autocompattatori e rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.L'allarme ha fatto scattare l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. I mezzi sono stati interessati dall'incendio, mentre resta da chiarire l'entità complessiva dei danni.Carabinieri al lavoro per ricostruire l'accadutoSul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare le circostanze che hanno provocato il rogo.Al momento non è stata definita la natura dell'incendio. Le verifiche dovranno stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un gesto intenzionale. Restano quindi aperte le indagini sia sulla dinamica sia sulla possibile matrice dell'accaduto.