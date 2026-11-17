RICERCHE Ragazzina scomparsa ritrovata in metro grazie a una foto

La famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva chiesto aiuto alle autorità

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della ragazza di 18 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di domenica a Napoli. Dopo ore di apprensione, la giovane è stata individuata alla stazione Toledo della Linea 1 della metropolitana, grazie alla collaborazione tra il personale ANM e gli addetti alla sicurezza in servizio sulla rete.La famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva chiesto aiuto alle autorità e diffuso una fotografia per facilitarne il riconoscimento. L'immagine è stata condivisa rapidamente tra gli operatori delle stazioni, consentendo di attivare una ricerca capillare lungo la linea.La fotografia diffusa tra gli operatori della metropolitanaDella ragazza non si avevano più notizie dalle 14 circa. I familiari avevano lanciato l'allarme e la sua fotografia era stata fatta circolare attraverso i canali social, nella speranza che qualcuno potesse riconoscerla e segnalare la sua presenza.La mobilitazione ha coinvolto il personale di stazione della Linea 1, i vigilantes e gli addetti alla sicurezza. La fotografia è stata trasmessa nei gruppi operativi interni, mentre la sala operativa ha provveduto a diffondere gli annunci nelle diverse fermate della metropolitana.L'obiettivo era permettere a chiunque fosse impegnato nei servizi di controllo e assistenza ai viaggiatori di riconoscere la giovane, anche in mezzo al flusso di persone che ogni giorno utilizza il servizio.Il ritrovamento alle 19.40 a ToledoLa ricerca si è conclusa intorno alle 19.40, quando la 18enne è stata individuata proprio nella stazione Toledo, nel centro storico. Il personale presente ha riconosciuto la ragazza grazie alla fotografia ricevuta e ha immediatamente attivato i contatti con la famiglia.Gli operatori ANM hanno avvisato i genitori del ritrovamento. Poco dopo la giovane ha potuto riabbracciare la madre, mettendo fine alle ore di incertezza e preoccupazione.La stazione di Toledo, tra le fermate più frequentate della Linea 1 e conosciuta anche per il suo valore architettonico, è attraversata quotidianamente da migliaia di passeggeri. Proprio in questo contesto, la diffusione tempestiva dell'immagine ha permesso agli addetti di individuare la ragazza.Ricerche coordinate con il coinvolgimento della PrefetturaDella scomparsa era stata informata anche la Prefettura di Napoli, che aveva coordinato le attività di ricerca. La collaborazione tra familiari, autorità e personale della metropolitana ha consentito di rintracciare la diciottenne nella stessa serata.Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni della sua assenza né sulle circostanze che l'hanno portata nella stazione. L'aspetto centrale della vicenda resta il ritrovamento in tempi relativamente brevi e il ricongiungimento con la famiglia, dopo un pomeriggio segnato dalla paura.