LA PAURA Ragazza intrappolata con l'auto nel torrente

La piena ha investito la sua automobile, trascinandola per oltre 50 metri e spingendola fino a sotto il ponte

Momenti di grande paura nella Valle del Cervaro, dove il maltempo ha provocato un improvviso innalzamento del livello dei corsi d'acqua, mettendo a rischio la vita di una giovane automobilista. L'episodio si è verificato tra i territori di Greci e Montecalvo Irpino, in località Frascino, dove una donna di 26 anni ha rischiato di essere travolta dalla violenta corrente del torrente Miscano.La ragazza stava facendo ritorno a casa, in località Malvizza, quando si è trovata improvvisamente davanti alla furia dell'acqua. La piena ha investito la sua automobile, trascinandola per oltre 50 metri e spingendola fino a sotto il ponte ferroviario. In pochi istanti la situazione si è trasformata in una vera emergenza, con la vettura rimasta in balia della corrente e la conducente impossibilitata a mettersi in salvo autonomamente.Consapevole della gravità di quanto stava accadendo, la 26enne è riuscita a chiedere immediatamente aiuto, allertando i soccorsi. La richiesta di intervento ha fatto scattare le operazioni di salvataggio, con l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda.Il caposquadra si immerge nella corrente per salvare la giovaneLe operazioni si sono rivelate particolarmente delicate a causa della forza dell'acqua e della posizione in cui era finita l'automobile. I soccorritori hanno dovuto raggiungere la vettura prestando la massima attenzione alle condizioni del torrente, che continuava a scorrere con grande impeto.I Vigili del Fuoco sono riusciti ad avvicinarsi al veicolo e a raggiungere la conducente attraverso il finestrino dal lato del guidatore. A quel punto il caposquadra si è portato direttamente in acqua per intervenire e aiutare la ragazza a uscire dall'abitacolo.Un intervento tempestivo e particolarmente rischioso, che ha permesso di portare in salvo la giovane prima che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. La donna è stata così sottratta alla furia della corrente, mentre i soccorritori hanno completato le operazioni di messa in sicurezza.A rendere ancora più impressionante quanto accaduto è stato ciò che si è verificato pochi minuti dopo il salvataggio. L'automobile, ormai senza nessuno a bordo, è stata nuovamente investita dalla violenza del torrente e trascinata via dalla corrente.La prontezza della conducente nel lanciare l'allarme e il coraggio dei Vigili del Fuoco hanno evitato conseguenze ben più gravi. Un episodio che riporta l'attenzione sui rischi legati alle improvvise piene dei torrenti durante le ondate di maltempo, soprattutto nelle aree interne, dove piogge intense possono trasformare rapidamente corsi d'acqua apparentemente tranquilli in situazioni estremamente pericolose.