L'ALLERTA Raffiche di vento molto forti in arrivo sulla Campania

La Protezione Civile ha richiamato le amministrazioni comunali alla necessità di adottare tutte le misure utili a prevenire e ridurre i rischi

Nuova allerta meteo in Campania per il peggioramento delle condizioni del vento e del mare. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso per venti forti settentrionali, accompagnati da raffiche, e mare agitato, con possibili mareggiate lungo i tratti di costa maggiormente esposti.L’allerta riguarda l’intero territorio regionale e sarà in vigore dalle ore 14 di oggi, sabato 28 novembre, fino alle ore 20 di domani, domenica 29 novembre.L'appello ai Comuni: controlli sul verde pubblico e sulle struttureLa Protezione Civile ha richiamato le amministrazioni comunali alla necessità di adottare tutte le misure utili a prevenire e ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche previste.Nel dettaglio, l’invito è a mettere in campo «tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti», in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.Particolare attenzione dovrà essere riservata al monitoraggio del verde pubblico, per individuare eventuali situazioni di pericolo legate alle raffiche, e alla verifica della tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.Nessuna criticità prevista per le precipitazioniL’avviso riguarda esclusivamente i fenomeni legati al vento e al mare. Non sono infatti previste criticità connesse alle precipitazioni piovose né rischi di natura idrogeologica associati alle piogge.Resta dunque alta l’attenzione soprattutto lungo le coste esposte e nelle aree in cui le raffiche potrebbero sollecitare alberature e strutture.