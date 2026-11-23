IL CLAN Racket a imprese edili, arrestato due camorristi

I due indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Di Martino

Avrebbero cercato di imporre il pagamento del pizzo ad alcune aziende edili della Penisola Sorrentina, chiedendo agli imprenditori somme di denaro non dovute. Le presunte richieste estorsive sarebbero state denunciate dalle stesse vittime, dando avvio alle indagini che hanno portato all'arresto di due persone.L'operazione è scattata questa mattina, quando i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.I due indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Di Martino di Gragnano. A loro vengono inoltre contestati la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma con matricola abrasa.Le richieste di denaro agli imprenditori di Vico EquenseSecondo quanto emerso dalle indagini, gli episodi contestati si sarebbero verificati nel corso della scorsa primavera e avrebbero preso di mira alcuni imprenditori del settore edile di Vico Equense.Le vittime sarebbero state avvicinate con richieste di pagamento di somme di denaro, presentate come pretese da soddisfare nonostante non vi fosse alcun debito nei confronti degli indagati. Le denunce degli imprenditori avrebbero consentito di far emergere i tentativi di estorsione e di avviare gli approfondimenti investigativi.L'aggravante contestata agli indagati riguarda il presunto ricorso al metodo mafioso e la finalità di favorire il clan Di Martino, attivo nell'area di Gragnano.Con l'esecuzione della misura cautelare, i due sono stati condotti in carcere. Le accuse dovranno ora essere verificate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.