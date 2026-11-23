L'IRRUZIONE Prostitute nel centro massaggi, scatta il blitz

Dell’attività investigativa e degli esiti dei controlli è stata informata l’Autorità giudiziaria competente, che valuterà gli elementi raccolti

Un appartamento trasformato in un centro massaggi abusivo e utilizzato, secondo l’ipotesi investigativa, per offrire prestazioni di natura sessuale a pagamento. È quanto emerso da un’attività di controllo e approfondimento condotta dai carabinieri della Stazione di Teverola, in provincia di Caserta, che si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di tre persone.Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato una donna di 57 anni, di origine cinese, ritenuta gravemente indiziata dei reati di istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.L'appartamento affittato e le prestazioni ai clientiSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’immobile si trova nel territorio comunale di Teverola ed era condotto in locazione dalla stessa 57enne. L’appartamento sarebbe stato utilizzato per consentire a due sue connazionali di svolgere prestazioni di natura sessuale in favore dei clienti.Anche le due donne sono state denunciate in stato di libertà, ma per ipotesi di reato legate all’ingresso e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale.Dell’attività investigativa e degli esiti dei controlli è stata informata l’Autorità giudiziaria competente, che valuterà gli elementi raccolti. Le contestazioni restano al momento ipotesi accusatorie e la posizione delle persone coinvolte dovrà essere valutata nelle sedi giudiziarie.