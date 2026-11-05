GLI ARRESTI Preso in ostaggio a Nocera e minacciato con un coltello

Gli agenti del Commissariato locale sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto

La vittima sarebbe stata immobilizzata con nastro adesivo, minacciata con un coltello e aggredita fisicamente. La Polizia è intervenuta dopo una richiesta di aiuto e ha liberato la persona, trovando nell’abitazione due coltelli, un rotolo di nastro e due cellulari.Un intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di due persone a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con l’accusa di aver trattenuto una persona contro la propria volontà all’interno di un’abitazione e di averla sottoposta a violenze e minacce.L’episodio risale alla serata del 3 novembre. Gli agenti del Commissariato locale sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto e, una volta entrati nell’abitazione, hanno individuato la vittima e l’hanno liberata.La ricostruzione della vittimaSecondo quanto riferito dalla persona soccorsa, i due indagati l’avrebbero immobilizzata utilizzando del nastro adesivo. Durante la permanenza forzata nell’appartamento sarebbe stata anche minacciata con un coltello e percossa.Un racconto che ha dato avvio agli accertamenti degli agenti, intervenuti per interrompere la situazione e mettere in sicurezza la vittima.La resistenza durante l’interventoLe operazioni di polizia non sarebbero state prive di difficoltà. I due soggetti, infatti, avrebbero opposto resistenza agli operatori intervenuti, con ulteriori conseguenze contestate nell’ambito dell’attività svolta dagli agenti.Nel corso dei controlli all’interno dell’abitazione sono stati sequestrati due coltelli, un rotolo di nastro adesivo e due telefoni cellulari. Materiale che sarà sottoposto agli accertamenti previsti.Le accuse contestate ai due arrestatiI due devono rispondere, a vario titolo, di sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.