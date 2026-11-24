L'AGGRESSIONE Preso a bottigliate e ferito con i vetri

I carabinieri sono intervenuti subito dopo l'aggressione e sono riusciti a bloccare il presunto responsabile

Violenta aggressione nella serata di ieri in via Nuova Marina, nel quartiere Mercato, a Napoli. Un uomo di 36 anni, di origini nigeriane e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di tentato omicidio.Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe attaccato un connazionale di 32 anni, regolarmente presente in Italia, utilizzando alcuni cocci di bottiglia. Le ragioni alla base dell'aggressione non sono ancora chiare e sono al vaglio degli investigatori.La vittima è stata raggiunta da diversi colpi al volto e all'addome, riportando ferite che hanno richiesto un immediato intervento sanitario. Trasportato in codice rosso all'ospedale Pellegrini, il trentaduenne è attualmente ricoverato con prognosi riservata.L'intervento dei carabinieri e l'arrestoI carabinieri sono intervenuti subito dopo l'aggressione e sono riusciti a bloccare il presunto responsabile. Il trentaseienne è stato quindi arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto la violenza e il movente dell'attacco. Intanto, la vittima resta ricoverata in ospedale in condizioni che hanno richiesto la prognosi riservata, mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto.