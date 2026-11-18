L'AGGRESSIONE Preso a bastonate in testa e trovato a terra in una pozza di sangue

Stando ai primi elementi raccolti, l’uomo sarebbe stato circondato da più persone e successivamente colpito ripetutamente

Violenta aggressione nel cuore della notte a Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 49 anni è stato trovato a terra, gravemente ferito, lungo via XXV Luglio. La vittima, G.Z., originaria della frazione di Passiano ma residente a Sant’Anna, presentava numerose lesioni e si trovava riversa sull’asfalto in una pozza di sangue.Stando ai primi elementi raccolti, l’uomo sarebbe stato circondato da più persone e successivamente colpito ripetutamente con un oggetto contundente. Tra le ipotesi c’è che sia stata utilizzata una mazza da baseball, ma la natura dell’arma dovrà essere chiarita dagli accertamenti.Il racconto prima di perdere conoscenzaLa prima ricostruzione dell’accaduto si basa anche sulle parole che il 49enne sarebbe riuscito a pronunciare prima di perdere i sensi. L’uomo avrebbe riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina e di essere stato picchiato durante l’aggressione.I colpi lo avrebbero raggiunto soprattutto alla testa, ma anche in diverse altre parti del corpo. Le circostanze dell’episodio e l’eventuale sottrazione di beni sono ora oggetto di verifica.Indagini affidate a Polizia e Squadra MobileSul posto è intervenuta una volante del commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni, diretto dal vicequestore Roberto Lanzetti. Alle attività investigative partecipano anche gli agenti della Squadra Mobile di Salerno.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le fasi dell’aggressione, individuare le persone coinvolte e verificare il racconto fornito dalla vittima. Saranno gli accertamenti, insieme agli eventuali elementi raccolti sul luogo del pestaggio, a contribuire a chiarire il movente e la dinamica dell’accaduto.