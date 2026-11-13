PIANIFICAZIONE Pomigliano ridisegna il futuro della città: commercio, centro storico e mobilità

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per illustrare il documento strategico che accompagnerà la variante al Piano urbanistico comunale

Ripensare gli spazi urbani, rilanciare le attività commerciali e individuare nuove occasioni di sviluppo senza limitarsi a costruire altro. È la direzione indicata per il futuro di Pomigliano d’Arco nel corso dell’incontro pubblico «Governare il cambiamento, progettare lo sviluppo e valorizzare le opportunità del territorio», ospitato ieri sera nell’aula consiliare del Comune.L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per illustrare il documento strategico che accompagnerà la variante al Piano urbanistico comunale e lo Strumento integrato per l’apparato distributivo, conosciuto con la sigla SIAD. Due strumenti destinati a incidere sull’organizzazione della città e sulle possibilità di crescita delle attività economiche, con particolare attenzione al recupero del centro storico, alla trasformazione delle aree considerate strategiche e a una mobilità più sostenibile.Promosso dall’assessorato al Commercio e al Lavoro, il convegno ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione, professionisti, operatori del settore, cittadini e l’assessore regionale al Governo del territorio Enzo Cuomo. L’obiettivo è stato avviare una discussione sulle scelte che potranno orientare le prossime trasformazioni urbanistiche ed economiche.Il commercio come elemento centrale dell’identità cittadinaTra i temi più rilevanti è emersa la necessità di sostenere il tessuto commerciale, considerato dall’amministrazione una componente fondamentale dell’identità di Pomigliano. Il sindaco Raffaele Russo ha richiamato il peso delle attività economiche locali, sottolineando come la ricchezza della città non possa essere ricondotta esclusivamente alla presenza industriale.«La ricchezza di Pomigliano non sono le fabbriche, ma il commercio», ha affermato il primo cittadino, evidenziando le difficoltà che negli ultimi tempi hanno interessato il settore. Nel suo intervento ha ricordato anche la decisione di ridurre del 50 per cento la tassa sui rifiuti per le attività commerciali, misura presentata come un ulteriore sostegno agli esercenti.«Abbiamo inteso dare questa risposta ulteriore al commercio, ma anche alla nostra città», ha aggiunto Russo. La revisione degli strumenti urbanistici dovrebbe accompagnare questo percorso, creando condizioni più favorevoli per gli investimenti e per una maggiore vitalità degli spazi cittadini.Distretto commerciale, formazione e nuove competenzeL’assessore al Commercio Marianna Manna ha insistito sul valore del commercio come tratto distintivo della comunità locale. Non soltanto un comparto economico, ma una realtà radicata nella vita sociale e nella struttura urbana della città.Nel suo intervento ha ricordato il finanziamento regionale ottenuto per il Distretto urbano del commercio, attraverso il quale sono previste iniziative rivolte alla crescita delle imprese e all'aggiornamento delle competenze. Tra gli ambiti indicati figurano la formazione degli operatori, la digitalizzazione delle attività e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.La strategia punta anche a rafforzare il collegamento tra percorsi formativi e mondo del lavoro, così da favorire nuove opportunità professionali. Un altro obiettivo riguarda lo sviluppo delle attività ricettive, considerate una possibile leva per ampliare l'offerta cittadina e valorizzare le risorse del territorio.Urbanistica e commercio dovranno procedere insiemeIl rapporto tra pianificazione urbana e organizzazione della rete distributiva è stato al centro del contributo dell'assessore all'Urbanistica Vincenzo Caprioli. La variante al Piano urbanistico comunale e il SIAD, secondo l'impostazione illustrata durante il convegno, dovranno essere coordinati per evitare interventi separati e costruire una visione coerente delle trasformazioni.La sfida è accompagnare un comparto che attraversa una fase complessa, mettendo a disposizione strumenti capaci di sostenere le attività esistenti e favorire nuove iniziative. Caprioli ha richiamato anche la necessità che ogni cambiamento produca benefici riconoscibili per l'intera comunità.«Quando c'è una novità, dopo che questa è stata realizzata, la città deve essere più moderna, più funzionale e, perché no, anche più bella», ha osservato l'assessore, indicando nella qualità degli spazi e nella loro fruibilità un criterio importante per valutare i futuri interventi.La Regione: meno espansione edilizia, più rigenerazione urbanaUna riflessione più ampia sul modello di sviluppo è arrivata dall'assessore regionale al Governo del territorio Enzo Cuomo. Il rappresentante della Regione ha invitato a superare una concezione della pianificazione prevalentemente concentrata sulla nuova edificazione, dando maggiore spazio al recupero del patrimonio esistente e alla rigenerazione delle aree urbane.La qualità della vita, la sostenibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici sono stati indicati come elementi da integrare nelle decisioni urbanistiche. Una prospettiva che richiede di valutare non soltanto le esigenze immediate, ma anche gli effetti delle scelte sul lungo periodo.«La pianificazione urbanistica è un atto di grande generosità politica e istituzionale», ha dichiarato Cuomo, ricordando che i risultati di queste decisioni possono manifestarsi anche dopo quindici o vent'anni. Da qui l'importanza di progettare con una visione capace di guardare oltre le necessità del momento.Si apre la fase di partecipazione dei cittadiniLa presentazione del documento strategico non chiude il percorso, ma avvia una fase di confronto con la comunità. Il Comune ha annunciato la disponibilità di un opuscolo informativo sul proprio sito istituzionale, attraverso il quale sarà possibile conoscere gli indirizzi della pianificazione e approfondire i contenuti delle proposte.I cittadini potranno inoltre inviare osservazioni, suggerimenti e contributi. La partecipazione pubblica diventa così uno degli strumenti attraverso cui raccogliere esigenze e indicazioni utili alla definizione delle scelte future.Il percorso riguarda diversi aspetti della vita urbana: dalla rivitalizzazione del centro storico alle prospettive per il commercio, dalla riqualificazione delle zone strategiche alla mobilità sostenibile. La sfida per Pomigliano d'Arco sarà tradurre gli indirizzi presentati in interventi concreti, capaci di coniugare sviluppo economico, tutela del territorio e miglioramento degli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini.