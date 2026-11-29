LA VIOLENZA Picchia la figlia e la manda in ospedale in codice rosso

i comportamenti aggressivi e vessatori dell’uomo si sarebbero verificati anche in precedenza

Un’aggressione ai danni della figlia, maggiorenne, ha portato all’allontanamento urgente di un uomo di 70 anni dalla propria abitazione a Pago Vallo Lauro. La giovane, dopo aver subito le violenze, ha avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari ed è stata accompagnata all’ospedale di Nola. Da quell’intervento è partita la procedura prevista dal Codice Rosso, che ha dato impulso agli accertamenti della Polizia di Stato.A occuparsi del caso sono stati gli agenti del Commissariato di Lauro, diretti dal commissario capo Gianmarco Galdo. Le verifiche, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, avrebbero permesso di ricostruire una situazione familiare complessa, che non si sarebbe limitata al singolo episodio segnalato in ospedale.Le indagini su presunte violenze ripetute in famigliaSecondo gli elementi raccolti dagli investigatori, i comportamenti aggressivi e vessatori dell’uomo si sarebbero verificati anche in precedenza e avrebbero interessato, oltre alla figlia, la moglie e un altro figlio. Gli approfondimenti investigativi hanno quindi portato l’autorità giudiziaria a disporre una misura urgente per impedire al settantenne di rimanere nell’abitazione condivisa con i familiari.Il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Lauro nella giornata dell’altro ieri. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali ai danni di un familiare. Per domani è fissata l’udienza davanti al giudice chiamato a valutare la convalida della misura.La vicenda resta sotto l’attenzione della magistratura, mentre proseguono gli accertamenti per definire tutti gli aspetti della situazione segnalata.Ad Avellino 92 ammonimenti dall’inizio dell’annoIl caso si colloca nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere portate avanti dalla Questura di Avellino. Dall’inizio dell’anno, il questore Pasquale Picone ha adottato 92 ammonimenti: 83 riferiti a episodi di violenza domestica e 9 a condotte persecutorie.Si tratta di uno strumento di prevenzione che consente di intervenire nei confronti di chi manifesta comportamenti violenti o persecutori, con l’obiettivo di evitare che le situazioni di rischio possano aggravarsi.La campagna «Questo non è amore» e l’incontro al MovieplexLa prevenzione è stata al centro anche di un’iniziativa organizzata dalla Prefettura di Avellino in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Durante l’incontro, gli esperti della Questura hanno presentato le attività svolte e gli strumenti di tutela disponibili, soffermandosi in particolare sulla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni.L’attenzione è stata rivolta soprattutto ai segnali che possono caratterizzare relazioni segnate da controllo, sopraffazione e prevaricazione. L’appuntamento si inserisce nella decima edizione di «Questo non è amore», la campagna permanente della Polizia di Stato curata dalla Direzione Centrale Anticrimine.Nel corso della manifestazione ospitata al Movieplex è stato distribuito, sia su carta sia in formato digitale, materiale informativo destinato alle donne. L’opuscolo illustra i diritti delle vittime, le norme di protezione, le misure preventive come l’ammonimento del questore, le forme di sostegno economico e gli strumenti a disposizione per chiedere aiuto e interrompere situazioni di violenza.