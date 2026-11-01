L'AGGRESSIONE Pestaggio alla moglie, poi ferisce un carabiniere

Una volta giunti nell’abitazione della coppia, i militari si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente delicata

Momenti di forte tensione nella prima mattinata di oggi a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali a pubblico ufficiale.Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie convivente, colpendola con uno schiaffo al volto e tentando successivamente di aggredirla nuovamente, anche alla presenza dei militari intervenuti per soccorrerla.L’allarme è scattato per una situazione di grave tensione domestica, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale.L’intervento dei carabinieriUna volta giunti nell’abitazione della coppia, i militari si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente delicata.Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo, tentando di avventarsi ancora una volta contro la donna.Per proteggere la vittima e impedire ulteriori violenze, i carabinieri si sono frapposti tra i due, cercando di bloccare l’uomo.Durante la colluttazione necessaria a immobilizzare l’aggressore, uno dei militari è rimasto ferito, rendendo necessario il ricorso alle cure dei sanitari.Arrestato e trasferito in carcereUna volta immobilizzato l’uomo e riportata la situazione sotto controllo, i carabinieri hanno proceduto all’arresto.Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 48enne è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione della magistratura.L’intervento ha consentito di interrompere una situazione di violenza domestica e di mettere in sicurezza la donna, evitando che l’aggressione potesse proseguire.La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza della tempestività degli interventi delle forze dell’ordine nei casi di violenza in ambito familiare, soprattutto quando le minacce e le aggressioni rischiano di degenerare.