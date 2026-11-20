SPARI Pediatra dell'Asl gambizzato nel suo studio

l'aggressore è arrivato in sella a una motocicletta, indossando un casco nero

Un uomo armato ha fatto irruzione nello studio di un pediatra ad Airola e gli ha sparato contro, ferendolo alle gambe. La vittima è Carmine Parente, 60 anni, professionista che da tempo svolge la propria attività nel centro caudino e dipendente dell'Asl di Benevento. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri, all'interno del suo ambulatorio in via Monticello, al piano terra di un edificio nei pressi dell'ex Tribunale.Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore è arrivato in sella a una motocicletta, indossando un casco nero. Ha inizialmente esploso due colpi contro la porta a vetri dello studio, mandandola in frantumi. Poi è sceso dal mezzo, è entrato nel locale e ha sparato altre tre volte a distanza ravvicinata.Cinque colpi, due hanno raggiunto il medicoDei tre proiettili esplosi all'interno dell'ambulatorio, due hanno colpito Parente alle gambe, mentre un terzo lo ha soltanto sfiorato al volto. Dopo aver sparato, l'uomo è uscito dallo studio ed è fuggito a bordo della moto, facendo perdere le proprie tracce.Le detonazioni e le grida del pediatra hanno provocato l'allarme nell'edificio, che ospita anche una scuola professionale. In quel momento non c'erano pazienti all'interno dello studio, privo di una sala d'attesa: alcuni genitori erano però rimasti all'esterno del locale in attesa di far visitare i propri bambini. Hanno notato la motocicletta e l'uomo con il casco, ma non sarebbero riusciti a fornire elementi utili per identificarlo.Il ricovero al San Pio: il pediatra non è in pericolo di vitaIl personale del 118 ha soccorso il professionista e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento. Qui è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a un intervento chirurgico per le ferite riportate agli arti inferiori.Le condizioni del medico non desterebbero preoccupazione per la vita. Anche il proiettile che lo ha sfiorato al viso non avrebbe provocato conseguenze tali da metterlo in pericolo.Le indagini e il movente ancora sconosciutoSul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della stazione di Airola e della Compagnia di Montesarchio. I militari hanno recuperato i bossoli, compresi quelli dei colpi sparati contro la porta d'ingresso, per acquisire elementi utili a individuare l'arma utilizzata.Le indagini sono coordinate dalla Procura di Benevento, con il sostituto procuratore di turno Marilia Capitanio. Al momento non è stato chiarito perché l'uomo abbia preso di mira il pediatra.Subito dopo il ferimento, Parente, ancora sotto choc, avrebbe riferito di non riuscire a spiegarsi l'accaduto. Non avrebbe avuto, secondo quanto dichiarato, recenti litigi o contrasti né in ambito familiare né professionale, compresi eventuali dissidi con i parenti dei piccoli pazienti assistiti.Gli investigatori dovranno approfondire ogni possibile pista. Il medico sarà nuovamente ascoltato non appena le sue condizioni lo consentiranno, così da ricostruire con maggiore precisione eventuali circostanze precedenti all'agguato.L'attività professionale e l'orario dell'agguatoParente, residente a Beltiglio di Ceppaloni, è sposato con una ginecologa e padre di tre figli. Da anni riceve i piccoli pazienti ad Airola, con visite distribuite tra la mattina, il pomeriggio e la sera. In questo periodo, anche per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali, l'affluenza nello studio sarebbe stata particolarmente intensa e l'orario di lavoro si sarebbe prolungato.Tra gli aspetti che i carabinieri stanno valutando c'è anche il momento scelto per colpire: l'aggressione è avvenuta in prossimità della chiusura dell'ambulatorio. Le testimonianze dei genitori presenti all'esterno, insieme agli elementi raccolti sulla scena, potranno contribuire a ricostruire la dinamica e a individuare l'autore della sparatoria.