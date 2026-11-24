LA TRAGEDIA Ostetrica investita ed uccisa da un bus davanti all'ospedale

Simona Tortorelli, originaria della provincia di Caserta, è morta dopo essere stata investita da un autobus

Aveva soltanto 27 anni e lavorava come ostetrica nel consultorio della Casa della salute «Parma centro». Simona Tortorelli, originaria della provincia di Caserta, è morta dopo essere stata investita da un autobus a Parma, a poche decine di metri dalla struttura sanitaria nella quale prestava servizio.Il tragico incidente è avvenuto in viale Mentana e ha coinvolto un mezzo della linea urbana 21. La giovane professionista era appena uscita dal lavoro, dopo aver terminato il proprio turno, quando è stata travolta dal bus.La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e nella comunità sanitaria di Parma e provincia, dove Simona lavorava.Il dolore delle aziende sanitarie di ParmaA esprimere la vicinanza alla famiglia è stato Anselmo Campagna, direttore generale delle Aziende sanitarie di Parma, che ha manifestato il dolore dell’intera comunità professionale.«La nostra comunità affronta un momento di profondo cordoglio e amarezza per la perdita di una giovane professionista», ha dichiarato Campagna.Il direttore generale ha poi rivolto un pensiero ai familiari e alle persone più vicine alla ragazza: «A nome di tutte le colleghe e i colleghi vicini alla giovane scomparsa e di tutta la comunità dei servizi sanitari di Parma e provincia, esprimo profonda vicinanza alla famiglia e ai suoi affetti più cari: è un giorno di profonda tristezza».Il cordoglio di Tep e dei sindacatiAnche Tep, l’azienda di trasporto pubblico locale, ha espresso il proprio cordoglio per la morte della ventisettenne.In una dichiarazione congiunta con la rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda e le segreterie provinciali, Tep ha manifestato vicinanza ai familiari della giovane donna, deceduta nell’incidente che ha coinvolto un autobus della linea urbana 21 in viale Mentana.La morte di Simona Tortorelli lascia sgomenta la comunità lavorativa della struttura sanitaria e riporta il dolore di una famiglia, lontana dalla provincia di Caserta, per la perdita di una ragazza di appena 27 anni.