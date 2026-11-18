IL DELITTO Omicidio del vigilante, indagati giornalista e professoressa

L'esistenza del nuovo filone investigativo è emersa da un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi

Potrebbe esserci un nuovo sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Walter Avallone, il vigilantes di 55 anni originario di Eboli, ucciso con un colpo di pistola alla gola ad Agropoli. A distanza di oltre un mese dal ritrovamento del cadavere, avvenuto il 13 ottobre scorso all'interno della sua Ford B-Max, gli investigatori hanno concentrato l'attenzione su due persone, ora formalmente indagate per omicidio volontario.La Procura di Vallo della Lucania ha disposto accertamenti nei confronti di un giornalista originario della Piana del Sele e della sua compagna, una docente. Si tratta di due persone che, fino a questo momento, non erano emerse pubblicamente tra i soggetti al centro dell'indagine. Entrambi risultano attualmente a piede libero.La perquisizione in un edificio di BattipagliaL'esistenza del nuovo filone investigativo è emersa da un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi in un edificio di Battipaglia. Il provvedimento si inserisce nell'attività condotta dai carabinieri del Ris, impegnati negli approfondimenti tecnici sulle tracce raccolte durante le indagini.L'iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un passaggio investigativo importante, ma non equivale a un accertamento di responsabilità. Restano infatti da chiarire il possibile movente del delitto e soprattutto quale eventuale rapporto possa collegare i due indagati ad Avallone.Le tracce repertate nell'auto della vittimaUna parte rilevante dell'inchiesta ruota intorno agli accertamenti scientifici effettuati sulla Ford B-Max del vigilantes. All'interno dell'automobile sono stati raccolti diversi reperti che saranno sottoposti a ulteriori analisi da parte degli specialisti del Ris.Gli esami riguarderanno in particolare i profili biologici, i rilievi dattiloscopici e gli accertamenti dello stub. Si tratta di verifiche che potrebbero contribuire a ricostruire la dinamica dell'omicidio e a chiarire eventuali elementi utili a collegare persone e tracce presenti sul luogo del delitto.Consulenti delle difese e dei familiari coinvolti nelle perizieAlle operazioni tecniche prenderanno parte anche i consulenti nominati dalle difese dei due indagati e quelli incaricati dai familiari di Walter Avallone. I parenti della vittima sono assistiti dagli avvocati Martino Melchionda e Michele Turi.La partecipazione dei consulenti consentirà alle parti di seguire gli accertamenti e di esaminare gli elementi scientifici acquisiti nel corso delle operazioni peritali.Un delitto ancora senza movente chiaritoWalter Avallone era stato trovato senza vita il 13 ottobre nel parcheggio dell'oasi di Trentova, ad Agropoli. Il vigilantes era all'interno della propria automobile ed era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gola.Ora l'attenzione degli investigatori si concentra anche sui risultati delle nuove analisi e sulla posizione delle due persone iscritte nel registro degli indagati. La ricostruzione del movente e dell'eventuale coinvolgimento della coppia resta un punto ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti e gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta a stabilire se gli elementi raccolti potranno fornire risposte sulla morte del cinquantacinquenne.