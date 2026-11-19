CULTURA Officina delle lettere, la sfida parte da Boscoreale

Nasce da questo desiderio il progetto che Stefania Spisto vuole realizzare nel 2027

La sfida di Stefania Spisto per il 2027: creare a Boscoreale uno spazio culturale gratuito, dove i lettori diventano protagonisti e gli autori meno conosciuti trovano l’occasione di raccontare le proprie storie. «Mi piacerebbe che tornassimo a incontrarci più spesso, a sederci intorno a un tavolo senza avere fretta, a parlare e soprattutto ad ascoltarci. In un tempo in cui gran parte delle nostre relazioni passa attraverso uno schermo, credo sia importante ritrovare il piacere di stare insieme. E quale occasione migliore di un libro?». Nasce da questo desiderio il progetto che Stefania Spisto vuole realizzare nel 2027 a Boscoreale: l’Officina delle Lettere, un appuntamento mensile gratuito e aperto a tutti, dedicato alla lettura, agli autori e al piacere della conversazione. L’iniziativa prende forma nell’ambito dell’attività culturale dell’associazione Il Quaderno Edizioni, con la quale Spisto collabora insieme a Elena Bianco e Sergio D’Alessio, condividendo l’impegno nella promozione della lettura e nella valorizzazione delle voci del territorio. L’idea è creare un ambiente informale, lontano dalle conferenze tradizionali, dove non servano titoli o particolari competenze letterarie, ma soltanto curiosità e voglia di partecipare. Al centro di ogni appuntamento ci sarà un autore, soprattutto esordiente, che avrà la possibilità di raccontare il proprio libro e il percorso che lo ha portato a scriverlo. «Penso a tutte quelle persone che hanno impiegato anni per scrivere un romanzo, affidando alle pagine ricordi, emozioni e pezzi della propria vita. Poi arriva la pubblicazione e spesso non sanno dove andare per raccontarlo. Non tutti hanno accesso ai grandi eventi letterari o alle librerie più conosciute. Eppure anche le storie meno conosciute meritano di trovare qualcuno disposto ad ascoltarle». L’obiettivo non sarà promuovere la vendita dei libri, ma offrire agli scrittori uno spazio autentico di confronto, in cui la notorietà conti meno di ciò che si ha da raccontare. La particolarità dell’Officina sarà il coinvolgimento diretto dei lettori. Ogni mese verrà annunciato il libro dell’incontro successivo e chiunque lo desideri potrà leggerlo e proporsi per presentarlo, introducendo l’autore e condividendo le proprie impressioni. «Mi piacerebbe che un mese fosse un insegnante a presentare un libro, quello dopo uno studente, un pensionato o semplicemente una persona appassionata di lettura. Non servono competenze particolari. Basta aver letto una storia e avere voglia di parlarne. Saranno proprio i partecipanti, a turno, a diventare protagonisti». Ogni incontro si concluderà con un piccolo momento di degustazione, durante il quale condividere dolci e specialità preparati volontariamente dagli stessi partecipanti. Un’occasione per continuare a conversare e conoscersi meglio, ricreando quell’atmosfera semplice e familiare che spesso accompagna i ricordi più belli. «Vorrei che l’Officina diventasse un luogo in cui si viene non soltanto per ascoltare uno scrittore, ma anche per ritrovare il piacere della compagnia. Magari davanti a una fetta di torta preparata da qualcuno di noi». Per realizzare il progetto, Spisto intende rivolgere un appello agli intellettuali, agli insegnanti, agli scrittori e a tutte le persone che amano la cultura. «Chiederò il loro sostegno, le loro idee e la disponibilità a partecipare. Non cerco nomi prestigiosi da inserire in un programma, ma persone che abbiano voglia di condividere le proprie conoscenze e di metterle a disposizione degli altri. Vorrei che questa iniziativa diventasse un progetto di tutta la comunità». Un primo passo concreto è già stato compiuto grazie alla disponibilità di don Alessandro, della parrocchia Immacolata Concezione di Boscoreale, che ha messo a disposizione un locale per ospitare gli incontri. Restano da definire alcuni aspetti organizzativi, ma la speranza è di poter inaugurare l’Officina già nel gennaio 2027. «Desidero ringraziare di cuore don Alessandro per aver accolto questa idea e averci offerto la possibilità di realizzarla. La sua disponibilità è stata un incoraggiamento importante. Adesso spero che, con l’aiuto di altre persone, riusciremo a dare vita a qualcosa di bello per Boscoreale». E conclude: «Questa è la mia sfida per il 2027. Vorrei che l’Officina delle Lettere diventasse un luogo in cui si possa entrare senza conoscere nessuno e uscire con il desiderio di tornare. Se riusciremo a far nascere nuove amicizie, a far scoprire qualche buon libro e a dare anche a un solo autore l’opportunità di raccontare la propria storia, allora ne sarà valsa la pena».