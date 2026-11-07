SANITA' Nuovi reparti e più posti letto all'ospedale di Torre del Greco

Dei 22 posti aggiuntivi, 13 saranno riservati a ortopedia e traumatologia, mentre gli altri nove andranno alla chirurgia generale e d’urgenza

Potenziata l’offerta sanitaria della struttura con nuovi spazi per ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e d’urgenza. Tredici letti saranno destinati all’area ortopedica, nove a quella chirurgica, due dei quali riservati alla terapia intensiva post-operatoria.Più capacità di ricovero e nuovi servizi per l’ospedale Maresca di Torre del Greco. La struttura sanitaria si amplia con l’attivazione di reparti dedicati all’ortopedia e traumatologia e alla chirurgia generale e d’urgenza, per un incremento complessivo di 22 posti letto. L’apertura è stata presentata questa mattina alla presenza dei vertici della Regione Campania, dell’Asl Napoli 3 Sud e delle istituzioni locali.Come saranno distribuiti i nuovi posti lettoDei 22 posti aggiuntivi, 13 saranno riservati a ortopedia e traumatologia, mentre gli altri nove andranno alla chirurgia generale e d’urgenza. All’interno di quest’ultima area, due letti saranno destinati alla terapia intensiva post-operatoria.La nuova dotazione comprende sei camere con tre posti letto ciascuna e due stanze singole. Tutte dispongono di servizi igienici dedicati. Gli ambienti sono stati organizzati anche per le attività del personale e l’assistenza ai pazienti: sono previsti locali per medici e infermieri, sale per visite e medicazioni, depositi e spazi di servizio per l’utenza.L’inaugurazione con i vertici regionali e dell’AslAlla presentazione dei nuovi reparti hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente Mario Casillo, insieme al presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e alla presidente della commissione Sanità Loredana Raia.Presenti anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo.L’intervento punta a rafforzare il ruolo del Maresca nell’assistenza sanitaria del territorio, ampliando la disponibilità di ricoveri in due aree specialistiche.Fico: «Più servizi per l’intera area di riferimento»Il presidente Roberto Fico ha sottolineato il valore dell’apertura non soltanto per la città corallina, ma anche per i comuni che fanno riferimento alla struttura.«Questa inaugurazione significa dare, non solo a Torre del Greco ma all’intera area di riferimento, una sanità pubblica territoriale con maggiori servizi», ha dichiarato.Fico ha richiamato anche le condizioni di lavoro del personale sanitario e la necessità di migliorare l’accesso alle cure: «Quando pensiamo a nuovi reparti ospedalieri proviamo a dare due risposte: ai cittadini che hanno bisogno di cure e a tutti gli operatori sanitari, che lavorano tra enormi difficoltà e con grandi sacrifici».Tra gli obiettivi indicati dal presidente regionale ci sono la riduzione dei tempi di attesa e il contenimento della mobilità sanitaria fuori regione. «Puntiamo poi ad abbattere le liste di attesa e a bloccare la migrazione sanitaria, specie con quegli interventi che in Campania possiamo fare tranquillamente», ha aggiunto.