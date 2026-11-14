LA STORIA Nonnina cade in casa a Sant'Anastasia, salvata dopo ore di paura

l’appartamento era completamente chiuso, con porte e finestre che non consentivano un accesso immediato

Una caduta in casa, l’impossibilità di rimettersi in piedi e la difficoltà di avvertire i propri cari: sono stati momenti di grande paura per Rosa, 86 anni, soccorsa nel pomeriggio di ieri a Sant’Anastasia grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. La donna era rimasta sul pavimento della cucina per diverse ore, senza riuscire a chiedere aiuto alla propria famiglia.La telefonata al 112 e le prime difficoltàA far scattare i soccorsi è stata la stessa anziana, che ha contattato il numero di emergenza 112 raccontando di essere caduta in cucina e di non avere più la forza necessaria per rialzarsi. La situazione era resa ancora più complicata dal fatto che Rosa non ricordava i recapiti telefonici dei familiari e, di conseguenza, non riusciva a mettersi direttamente in contatto con loro.La Centrale Operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. Una volta arrivati nella zona indicata, però, i militari si sono trovati davanti a un primo ostacolo: la donna era in grado di riferire l’indirizzo della propria abitazione, ma non ricordava il numero civico.Le ricerche tra gli edifici e la soluzione per entrareI Carabinieri hanno avviato una serie di verifiche negli immobili della zona, cercando di capire da quale appartamento provenissero le invocazioni. La ricerca è proseguita fino a quando i militari hanno individuato l’abitazione da cui arrivavano distintamente i lamenti dell’86enne.Raggiunta la porta, è emerso un ulteriore problema: l’appartamento era completamente chiuso, con porte e finestre che non consentivano un accesso immediato. Considerata la condizione della donna e il tempo già trascorso dalla caduta, i militari hanno dovuto trovare rapidamente una soluzione per raggiungerla. Per riuscire a entrare hanno utilizzato una vecchia lastra radiografica, escogitando così un sistema che ha permesso di superare l’ostacolo.Il ritrovamento e l’arrivo dei familiariUna volta all’interno, i Carabinieri hanno trovato Rosa distesa sul pavimento della cucina. L’anziana appariva molto provata: intorno a lei c’erano frammenti di piatti e alimenti sparsi sul pavimento, segni della caduta e della situazione di difficoltà vissuta nelle ore precedenti.Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 di Pollena Trocchia, che ha prestato alla donna le prime cure. Rosa soffre già di problemi di mobilità e normalmente si sposta all’interno dell’abitazione aiutandosi con un deambulatore: dopo la caduta, dunque, non era riuscita a recuperare autonomamente una posizione che le consentisse di muoversi.Poco dopo sono giunti anche il figlio e il nipote, ai quali è stata affidata l’anziana.La gratitudine per i militariSuperata la fase più critica, Rosa ha voluto ringraziare personalmente i Carabinieri. La donna, visibilmente emozionata, ha espresso riconoscenza per l’intervento e per l’attenzione dimostrata durante le operazioni di soccorso.Una vicenda nella quale la rapidità dell’intervento è stata accompagnata dalla capacità dei militari di affrontare anche gli imprevisti: dalla difficoltà di individuare l’appartamento fino alla necessità di trovare un modo per entrare e raggiungere una persona che, da sola e impossibilitata a muoversi, non avrebbe potuto ricevere aiuto senza un intervento esterno.