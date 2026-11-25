L'APPELLO "Non voglio morire", Luisa chiede alla Regione il nuovo farmaco antitumore

Sono trascorsi due anni e mezzo da quando ha iniziato ad affrontare la malattia, che nel frattempo è diventata metastatica

«Sono arrivata a cento chemioterapie. Ho fatto tante radioterapie. Non c'è più che posso fare, tranne che questa pillola». La voce è spezzata dall'emozione, ma le parole sono lucide e dirette. Luisa Scarpa ha scelto di raccontare la propria battaglia contro il tumore al pancreas attraverso un video-appello pubblicato sui social, rivolgendosi direttamente alla Regione Campania e chiedendo un'opportunità per continuare a lottare.Sono trascorsi due anni e mezzo da quando ha iniziato ad affrontare la malattia, che nel frattempo è diventata metastatica. Nel suo racconto, Luisa ripercorre le cure affrontate, le numerose terapie e la fatica di un percorso che l'ha portata a cercare un'ulteriore possibilità.Al centro del suo appello c'è un farmaco innovativo, una pillola che considera una possibile nuova strada terapeutica. Secondo quanto riferisce nel video, il medicinale sarebbe già disponibile in alcuni Paesi europei e alcune Regioni italiane avrebbero iniziato a renderlo accessibile a determinati pazienti. In Italia, tuttavia, non sarebbe ancora commercializzato.La richiesta al presidente della Regione CampaniaLuisa si rivolge direttamente al presidente della Regione, chiedendo che venga valutata la possibilità di consentire anche ai pazienti campani di accedere al trattamento.«Dai la possibilità a noi di avere un po' di tempo in più. Non si può morire così giovani. Se esiste la possibilità di avere almeno più tempo per combattere, perché non concederla?», dice nel suo messaggio.La richiesta non è quella di una guarigione garantita, ma della possibilità di tentare un'altra strada. La donna spiega quanto possa significare anche soltanto qualche mese in più, soprattutto per chi si trova ad affrontare una malattia in fase avanzata.«È assurdo che non ci venga concessa la possibilità di provare a sopravvivere qualche mese, un anno in più. Per voi rappresenta niente, ma per me rappresenta tanto», aggiunge.«Voglio più tempo con mio figlio»Dietro la richiesta di accesso al farmaco c'è soprattutto il desiderio di continuare a vivere accanto alle persone più care. Luisa parla del figlio e degli affetti, del tempo che vorrebbe ancora condividere con loro e della volontà di non arrendersi.Il suo video è un appello personale, ma porta all'attenzione anche una questione più ampia: le difficoltà di accesso a trattamenti innovativi per pazienti che, dopo aver affrontato numerosi cicli di cura, cercano ulteriori possibilità terapeutiche.La disponibilità e l'eventuale accesso a un farmaco dipendono naturalmente dalle valutazioni delle autorità sanitarie e dalle indicazioni cliniche per i singoli pazienti. Ma il messaggio di Luisa resta affidato a poche parole, pronunciate con grande determinazione: non chiede un miracolo, chiede una possibilità.«Non sono pronta ad andare via»: è questo il senso del suo appello, rivolto a chi può valutare se esista una strada per consentirle di continuare la battaglia e guadagnare altro tempo accanto a chi ama.