LA FUGA Non si ferma all'alt e investe una donna

l’uomo avrebbe effettuato una serie di manovre rischiose, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e i pedoni

Un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento tra le strade di Aversa e Sant’Antimo, con un bilancio di una donna ferita e un uomo arrestato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 28 novembre, quando un 32enne ha ignorato l’alt imposto dai militari e ha tentato di sottrarsi agli accertamenti mettendosi alla guida in modo pericoloso.A intervenire sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt a una Toyota iQ. Il conducente, invece di accostare, avrebbe accelerato dando inizio alla fuga.La corsa e l’investimento della 62enneNel tentativo di seminare la pattuglia, l’uomo avrebbe effettuato una serie di manovre rischiose, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e i pedoni. Durante l’inseguimento, la vettura ha investito una donna di 62 anni, cittadina ucraina residente ad Aversa, che si trovava lungo il tragitto.La vittima è stata raggiunta dal personale del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Qui è stata ricoverata e trattenuta sotto osservazione. Nonostante le condizioni che hanno richiesto l’accesso in codice di massima urgenza, secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.La fuga non si è conclusa nel territorio aversano. L’inseguimento è proseguito fino a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono riusciti a raggiungere la Toyota e a bloccare il conducente.In auto crack e cocaina: il 32enne trasferito a PoggiorealeGli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il fermato in un 32enne residente nel Napoletano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione di residenza.Le perquisizioni, eseguite sia sulla persona sia all’interno dell’automobile, hanno portato al ritrovamento di 170 euro in contanti, otto involucri contenenti crack e dodici dosi di cocaina. Il denaro e le sostanze stupefacenti sono stati sequestrati e affidati alla custodia prevista in attesa degli ulteriori adempimenti giudiziari.Anche la Toyota iQ, risultata appartenere a una società di autonoleggio, è stata sottoposta a sequestro.Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato arrestato in flagranza. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.