IL PUNTO Nola, da strada romana a discarica il passo è stato breve

manca persino una tabella che segnali la presenza del sito archeologico, situato a pochi metri

A Nola, in via Mario De Sena, ogni giorno transitano migliaia di auto e pedoni, passando accanto a quel gabbiotto senza sapere che proprio lì sotto si trova una strada di epoca romana, realizzata in pietra bianca, con due marciapiedi ben visibili quando non sono coperti da erbacce, lattine di alluminio, tavole e tanta plastica.Nessuno lo sa perché manca persino una tabella che segnali la presenza del sito archeologico, situato a pochi metri dall’Anfiteatro Laterizio e che conduceva verso il centro dell’antica città di Nola.Di sicuro, quel tratto di strada meritava da tempo almeno un faretto per essere illuminato e valorizzato.Qui si sarebbe dovuto investire con i fondi PNRR, realizzando un vero e proprio Parco Archeologico, semplicemente attraverso l’esproprio dei terreni e dell’ex mercato degli animali, come si sta facendo in altre zone, partendo proprio da questa strada fino ad arrivare all’Antica Muraglia.Al momento, sul gabbiotto campeggia qualche pubblicità di aziende private. E quindi, a quanto pare, almeno a qualcosa serve.