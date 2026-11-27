LA TRAGEDIA Neonata muore di pertosse a quattro mesi al Santobono

Secondo le prime informazioni raccolte, né la madre durante la gravidanza né la bambina avrebbero ricevuto la vaccinazione

Aveva appena quattro mesi Penelope, la bambina morta all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli a causa delle gravissime complicanze di una pertosse. La piccola, appartenente a una famiglia Sinti proveniente dal campo di Giugliano, era stata trasferita nel presidio pediatrico del Vomero dopo un rapido peggioramento delle condizioni respiratorie.Secondo le prime informazioni raccolte, né la madre durante la gravidanza né la bambina avrebbero ricevuto la vaccinazione contro la pertosse. Le circostanze e i tempi della mancata immunizzazione dovranno tuttavia essere ricostruiti con precisione.I trasferimenti tra gli ospedali e il peggioramentoIl primo accesso in ospedale sarebbe avvenuto al Moscati di Aversa, dove la bambina era stata accompagnata per le difficoltà respiratorie. In seguito sarebbe stato disposto il trasferimento alla Pediatria dell'ospedale di Avellino.Le condizioni della piccola, già compromesse, sono però rapidamente peggiorate. Si è reso quindi necessario un ulteriore trasferimento al Santobono, dove è arrivata due giorni prima del decesso.Il quadro clinico era apparso fin dall'inizio estremamente grave, con complicanze legate anche a un'ipertensione polmonare e a una possibile componente microembolica. La bambina è stata trasferita nella Rianimazione pediatrica, ma le ulteriori complicazioni non le hanno lasciato scampo.Pertosse, l'importanza della vaccinazione in gravidanzaLa morte di Penelope riporta l'attenzione sui rischi della pertosse nei primi mesi di vita e sull'importanza della prevenzione. Negli adulti l'infezione può manifestarsi anche attraverso una tosse persistente, mentre nei neonati e nei lattanti può avere conseguenze molto più gravi e diventare rapidamente pericolosa.A richiamare l'attenzione sulla protezione vaccinale è Alfredo Guarino, professore ordinario, presidente regionale della Società Italiana di Pediatria e direttore di Malattie infettive pediatriche dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II.«Non conosco il caso ma posso dire che la pertosse è un'infezione prevenibile con la vaccinazione, sia pediatrica sia negli adulti», sottolinea lo specialista.Guarino evidenzia in particolare il ruolo dell'immunizzazione materna durante la gravidanza: «Il vaccino deve essere offerto sistematicamente alla donna durante ogni gravidanza, perché consente alla madre di produrre anticorpi e di trasferirli al bambino attraverso la placenta».Il calendario vaccinale per i neonatiLa protezione dei più piccoli passa anche attraverso le prime dosi previste dal calendario vaccinale. La prima somministrazione dell'esavalente è prevista nel terzo mese di vita, seguita dai successivi richiami.Il vaccino protegge da sei malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e infezioni da Haemophilus influenzae di tipo B.La vicenda di Penelope richiama dunque l'attenzione sulla vulnerabilità dei bambini nei primi mesi e sulla necessità di garantire la protezione attraverso la vaccinazione in gravidanza e le successive somministrazioni previste per i lattanti. Restano intanto da chiarire nel dettaglio le circostanze cliniche e il percorso che ha preceduto il ricovero della piccola al Santobono.