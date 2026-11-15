STUPEFACENTI Nasconde in casa 11 chili di droga

Tutte le sostanze e le attrezzature rinvenute sono state sottoposte a sequestro dagli agenti

Un deposito di sostanze stupefacenti nascosto tra le mura di un'abitazione a Castel Volturno, nel Casertano. È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato locale durante un controllo effettuato nel pomeriggio di venerdì 13 novembre. Al termine dell'operazione è finito in manette un uomo di 31 anni, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, al quale viene contestata la detenzione di droga con l'obiettivo di immetterla sul mercato.La perquisizione con il supporto delle unità cinofileL'attività è stata condotta dalla Squadra Investigativa del commissariato di Castel Volturno. Gli investigatori hanno raggiunto l'abitazione del trentunenne e hanno proceduto a una perquisizione, avvalendosi anche dell'aiuto dei cani antidroga arrivati da Napoli e Ladispoli.La ricerca ha consentito di individuare un quantitativo consistente di stupefacenti, insieme a diversi strumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero stati destinati alle operazioni di preparazione delle dosi. Nell'immobile sono stati infatti trovati materiali per il taglio e il confezionamento delle sostanze, oltre a una bilancia di precisione.Hashish, marijuana e cocaina: sequestrati più di undici chiliIl materiale recuperato comprende tre diverse tipologie di droga. La parte più consistente è costituita dall'hashish, con 6,2 chilogrammi sequestrati. A questi si aggiungono 3,4 chilogrammi di marijuana e altri 1,6 chilogrammi di cocaina.La quantità complessiva supera così gli undici chilogrammi. Tutte le sostanze e le attrezzature rinvenute sono state sottoposte a sequestro dagli agenti.Il trasferimento in carcereDopo gli adempimenti previsti, il 31enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, l'uomo è stato accompagnato nel carcere della città.La sua posizione sarà ora esaminata nell'ambito del procedimento giudiziario. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso delle successive fasi processuali e resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.