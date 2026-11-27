IL BLITZ Narcotrafficanti di camorra, 20 arresti

L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia

Venti persone sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine su un presunto traffico internazionale di droga che coinvolge l'Irpinia. È in corso in queste ore una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Avellino, impegnati nell'esecuzione dei provvedimenti insieme ai militari dei Comandi territorialmente competenti e ai reparti speciali dell'Arma.L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.Le accuse: traffico internazionale di cocaina e armiLe venti persone raggiunte dal provvedimento sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alla cocaina, oltre che di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.L'operazione punta a dare esecuzione alle misure cautelari disposte nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'organizzazione contestata, sui quantitativi di droga eventualmente movimentati o sui territori interessati dalle attività del gruppo.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e per tutte le persone coinvolte resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.