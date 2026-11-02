IL DRAMMA Muore nell'incidente a Massa di Somma, i familiari ai pirati: "Costituitevi"

Dopo il violento impatto, gli occupanti si sarebbero dati alla fuga senza fermarsi a prestare assistenza

Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale a Massa di Somma, mentre la moglie è ricoverata in codice rosso all’Ospedale del Mare. Ferito anche il nipotino di tre anni che viaggiava con loro, fortunatamente con lesioni superficiali. Secondo la denuncia dei familiari, a provocare lo scontro sarebbe stato un SUV con a bordo un gruppo di giovani, che si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso.La tragedia ha profondamente colpito la famiglia della vittima. I parenti, presenti in ospedale, chiedono che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente e che siano individuate tutte le persone che si trovavano a bordo del SUV.Secondo quanto riferito dai familiari, il veicolo sarebbe stato preso a noleggio. Dopo il violento impatto, gli occupanti si sarebbero dati alla fuga senza fermarsi a prestare assistenza alle persone coinvolte.I carabinieri sono intervenuti per ricostruire l’accaduto e avviare le ricerche. Uno dei presunti responsabili sarebbe stato rintracciato e bloccato poco distante dal luogo dell’incidente, mentre proseguono gli accertamenti per identificare gli altri occupanti del mezzo.Borrelli all’Ospedale del Mare: «La famiglia chiede giustizia»Dopo essere stato contattato dai familiari, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è recato all’Ospedale del Mare per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia della vittima.«Sono stato chiamato dai familiari e mi sono recato subito in ospedale per chiedere giustizia assieme ai familiari della vittima», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli ha poi rivolto un appello alle persone che si sarebbero allontanate dopo lo scontro, chiedendo loro di presentarsi alle forze dell’ordine.«Chiediamo con forza che questi ragazzi si costituiscano immediatamente alle forze dell’ordine. Chi ha sbagliato deve pagare senza sconti», ha affermato il deputato.Nel suo intervento ha inoltre condannato duramente la presunta fuga dopo l’incidente, sottolineando la gravità delle conseguenze per la famiglia coinvolta.Le indagini per ricostruire la dinamicaLe indagini dei carabinieri proseguono per chiarire con esattezza come sia avvenuto lo scontro e accertare le responsabilità di tutte le persone coinvolte.La priorità resta anche quella di identificare gli altri occupanti del SUV e verificare il loro eventuale coinvolgimento nella fuga. Intanto, la famiglia della vittima attende risposte e chiede giustizia per l’uomo che ha perso la vita e per i familiari rimasti feriti.