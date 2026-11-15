SANITA' Muore dopo le dimissioni dall'ospedale, 3 medici indagati

Le contestazioni riguardano anche il mancato ricorso ad altri approfondimenti diagnostici

Tre sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno sono finiti sotto indagine nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un uomo di 64 anni, avvenuta il 3 aprile 2025. Al centro degli accertamenti della Procura c'è il primo passaggio del paziente al Pronto soccorso, conclusosi con le dimissioni, nonostante i dolori che aveva riferito al momento dell'accesso.Secondo l'ipotesi investigativa, proprio in quella fase non sarebbero stati effettuati con la necessaria tempestività alcuni esami ritenuti importanti per individuare il quadro clinico. Ai tre medici, tra i quali il responsabile del Pronto soccorso e due professionisti che ebbero in cura il paziente durante la permanenza in ospedale, viene contestato il reato di omicidio colposo in concorso. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento.Il primo accesso e l'elettrocardiogramma eseguito dopo oltre quattro oreLa vicenda comincia il 30 marzo 2025, quando il sessantaquattrenne si presenta al Pronto soccorso del Ruggi lamentando un forte dolore al torace e alla spalla sinistra. Dagli elementi raccolti dagli investigatori emerge che la prima valutazione medica sarebbe avvenuta intorno alle 14, mentre l'elettrocardiogramma sarebbe stato effettuato soltanto alle 18.30.È uno degli aspetti sui quali si concentra l'inchiesta. Per la Procura, considerati i sintomi descritti dal paziente, l'attesa sarebbe risultata incompatibile con le indicazioni delle linee guida europee, che prevedono l'esecuzione dell'elettrocardiogramma entro dieci minuti dalla presa in carico.Le contestazioni riguardano anche il mancato ricorso ad altri approfondimenti diagnostici. Tra gli esami che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati necessari figurano una radiografia completa del torace, da ripetere, e un'ecografia. Al termine della prima permanenza in ospedale, invece, il paziente venne dimesso con una diagnosi di mialgia alla spalla sinistra.Il ritorno al Ruggi e il peggioramento delle condizioniIl 1° aprile, a circa due giorni dal primo accesso, l'uomo tornò nella stessa struttura sanitaria. Questa volta le sue condizioni erano critiche e fu disposto il ricovero. Il quadro clinico risultò gravemente compromesso, con un coinvolgimento di più organi riconducibile a uno shock settico.La ricostruzione investigativa collega l'infezione a una pleurite provocata da streptococco. Nonostante le cure, il paziente morì il 3 aprile in seguito a un arresto cardiocircolatorio.L'ipotesi della Procura: una diagnosi mancata nella prima faseIl punto centrale dell'indagine riguarda il possibile legame tra quanto accaduto durante il primo accesso e il successivo esito fatale. Secondo l'accusa, una diagnosi più tempestiva dell'infezione avrebbe potuto consentire di avviare prima il trattamento adeguato, mentre le omissioni e i ritardi contestati avrebbero contribuito al mancato riconoscimento della gravità della situazione.È su questa possibile relazione tra condotta sanitaria e decesso che dovranno concentrarsi gli ulteriori accertamenti. I tre medici sono indagati e le contestazioni formulate dalla Procura non costituiscono una dichiarazione di responsabilità: spetterà al procedimento giudiziario verificare eventuali profili di colpa e il loro effettivo rapporto con la morte del paziente.