LA TIKTOKER Motivi di salute, scarcerato il figlio di Rita De Crescenzo

Le contestazioni, a vario titolo, comprendono il tentato omicidio e la detenzione e il porto di armi, con l'aggravante mafiosa

Francesco Pio Bianco, conosciuto sui social con il soprannome di «Kekko» e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, ha lasciato il carcere e sconterà la misura cautelare agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale per i Minorenni, che ha ritenuto le condizioni di salute del ragazzo incompatibili con la permanenza in istituto.Il giovane era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, seguito da un ricovero di circa due settimane all'ospedale Monaldi. Terminata la degenza e affrontato il periodo di convalescenza, non dovrà quindi rientrare in carcere: resterà a casa in attesa del processo.L'arresto nell'inchiesta sulle bande giovaniliBianco era finito in manette all'inizio dello scorso maggio insieme ad altri sei indagati, nell'ambito di un'indagine sugli scontri tra gruppi di giovanissimi nel centro di Napoli. All'epoca dei fatti contestati aveva meno di 18 anni, così come altri due coinvolti nell'inchiesta.Secondo l'ipotesi accusatoria, il 19enne avrebbe preso parte alla sparatoria avvenuta nella notte del 26 giugno 2025, quando si sarebbero fronteggiati due gruppi, uno riconducibile al Pallonetto di Santa Lucia e l'altro al quartiere Cavone. Le contestazioni, a vario titolo, comprendono il tentato omicidio e la detenzione e il porto di armi, con l'aggravante mafiosa.La ricostruzione della notte del 26 giugnoStando alla ricostruzione degli investigatori, all'origine dello scontro ci sarebbe stato uno sguardo interpretato come una provocazione. Un ragazzo del gruppo del Pallonetto avrebbe ritenuto di essere stato sfidato da un coetaneo del Cavone. Da quel presunto affronto sarebbe nata l'organizzazione di un incontro per un chiarimento, fissato per il 26 giugno.Il giovane che avrebbe dovuto partecipare all'incontro sarebbe arrivato a bordo di un'Audi RS Q8, accompagnato da tre scooter con alcuni amici armati. Le pistole, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state mostrate durante l'avvicinamento.La situazione sarebbe degenerata dopo una discussione con un altro ragazzo della zona. Quando il gruppo a bordo dell'auto si stava allontanando, quest'ultimo lo avrebbe seguito in scooter. A quel punto, secondo l'accusa, dalla scorta dell'Audi sarebbero partiti diversi colpi di pistola.Il ruolo contestato a BiancoPer gli investigatori sarebbe stato proprio Francesco Pio Bianco a sparare, incoraggiato da un amico. Si tratta della ricostruzione accusatoria sulla quale si fonda una parte dell'inchiesta e che dovrà essere sottoposta alla verifica del processo.Il passaggio ai domiciliari riguarda esclusivamente la misura cautelare, modificata per le condizioni di salute del giovane: non costituisce una decisione sulle accuse contestate né un accertamento di responsabilità.