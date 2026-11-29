LA FRANA Montevergine torna off limits, tecnici sul campo

il territorio è stato interessato da precipitazioni particolarmente intense

La Regione Campania si è attivata per seguire da vicino le conseguenze della frana che ha colpito la strada di accesso al Santuario di Montevergine nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Dopo il cedimento, sul posto è stato effettuato un sopralluogo congiunto del direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, e dei tecnici della Provincia di Avellino, chiamata a occuparsi degli interventi sulla viabilità.A riferire gli aggiornamenti è l'assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, che sta monitorando l'evoluzione della situazione in contatto diretto con la struttura tecnica regionale.Piogge eccezionali, 120 millimetri in tre oreDai primi accertamenti è emerso che il territorio è stato interessato da precipitazioni particolarmente intense: in appena tre ore sono caduti 120 millimetri di pioggia. Un quantitativo che ha contribuito a determinare le condizioni all'origine del movimento franoso.La prima fase delle operazioni riguarderà la liberazione della carreggiata della SS 374, attraverso la rimozione degli alberi e del materiale riversatosi sulla strada. Soltanto dopo sarà possibile procedere con ulteriori controlli tecnici per valutare l'entità dei danni e verificare lo stato dell'infrastruttura.Gli esiti delle verifiche dovranno indicare quali lavori siano indispensabili per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura della strada che conduce al santuario.La Regione disponibile a finanziare il ripristinoPalazzo Santa Lucia ha manifestato la disponibilità a collaborare con la Provincia di Avellino per affrontare l'emergenza e sostenere le opere necessarie. Zabatta ha ricordato che un intervento analogo era già stato assicurato dalla Regione nel corso dello scorso anno, in occasione di una precedente situazione critica.L'eventuale contributo economico regionale sarà valutato dopo la conclusione degli approfondimenti sull'infrastruttura e la presentazione, da parte della Provincia, del quadro degli interventi necessari.«La Regione Campania è pronta a sostenere la Provincia di Avellino, come già avvenuto lo scorso anno, per garantire gli interventi tecnici necessari al ripristino in sicurezza della viabilità di accesso a Montevergine», ha dichiarato l'assessora.La riapertura dell'arteria resta dunque legata alle verifiche sulle condizioni della strada e alla definizione delle opere da eseguire. Solo una volta accertata la sicurezza del tracciato potranno essere stabiliti i tempi per il ritorno alla normale circolazione.