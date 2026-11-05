STALKING Minaccia dal carcere l'ex compagna su Whatsapp

La svolta investigativa sarebbe arrivata dopo la denuncia presentata dalla vittima

L'uomo, già detenuto a Poggioreale per altri reati, avrebbe continuato a intimidire la donna attraverso videochiamate e messaggi WhatsApp, utilizzando un cellulare introdotto illegalmente nell'istituto penitenziario. Il telefono è stato individuato durante una perquisizione della Polizia Penitenziaria.Le minacce non si sarebbero fermate dietro le sbarreNeppure la detenzione avrebbe interrotto, secondo l'ipotesi investigativa, le condotte persecutorie nei confronti dell'ex compagna. Un uomo di 43 anni, già recluso nel carcere di Poggioreale per altri reati, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Napoli Pianura.Al centro dell'inchiesta ci sono le presunte minacce e molestie che il 43enne avrebbe rivolto alla donna anche durante la permanenza in carcere. Per comunicare con lei avrebbe utilizzato un telefono cellulare non autorizzato all'interno della struttura penitenziaria, attraverso il quale sarebbero partite videochiamate e messaggi WhatsApp dal contenuto intimidatorio.La denuncia e il ritrovamento dello smartphoneLa svolta investigativa sarebbe arrivata dopo la denuncia presentata dalla vittima. Informata la Procura, i Carabinieri hanno trasmesso gli elementi raccolti, dando avvio agli accertamenti che hanno portato a una perquisizione all'interno dell'istituto.Nel corso dell'operazione, la Polizia Penitenziaria ha individuato e sequestrato il telefono che sarebbe stato utilizzato per contattare l'ex compagna. Il dispositivo rappresenterebbe un elemento centrale per ricostruire le comunicazioni e verificare le condotte contestate all'indagato.La Procura e il problema dei cellulari illegali in carcereIl caso riporta l'attenzione su un fenomeno che gli uffici giudiziari considerano particolarmente delicato: l'introduzione e l'utilizzo clandestino di smartphone nelle carceri, strumenti che possono consentire di mantenere contatti con l'esterno anche per finalità illecite.La Procura di Napoli ha recentemente ospitato la presentazione di un progetto pilota promosso dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'iniziativa prevede l'installazione, nel carcere di Napoli Secondigliano, di dispositivi tecnologici progettati per impedire le comunicazioni non autorizzate attraverso i telefoni introdotti illegalmente.L'episodio contestato al 43enne evidenzia le possibili conseguenze di questo fenomeno anche sulla tutela delle vittime di violenza e persecuzione. L'indagine proseguirà per definire tutti gli aspetti della vicenda e le responsabilità penali dell'uomo, che dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.