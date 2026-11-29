LA TRAGEDIA Michelle muore a 14 anni dopo aver mangiato una pizza

il quadro clinico è peggiorato rapidamente e nel giro di pochi minuti la situazione è diventata disperata

Una serata trascorsa in pizzeria con le amiche si è trasformata in una tragedia per Michelle Valentino, morta a soli 14 anni in seguito a uno shock anafilattico. La giovane aveva mangiato una pizza dalla quale, prima di consumarla, aveva rimosso la mozzarella, proprio per evitare il contatto con l’alimento al quale era allergica.Il dramma si è verificato ad Acerra, dove la ragazza era tornata dopo la cena. È stato tra le mura domestiche che Michelle ha cominciato ad avvertire i primi sintomi della grave reazione allergica. La madre, accortasi delle sue condizioni, le ha somministrato del cortisone nel tentativo di contrastare il malessere. Nonostante l’intervento, però, il quadro clinico è peggiorato rapidamente e nel giro di pochi minuti la situazione è diventata disperata.I familiari hanno quindi richiesto l’intervento di un’ambulanza. La quattordicenne è stata caricata sul mezzo di soccorso ancora in vita, ma in condizioni estremamente gravi, e trasportata d’urgenza alla struttura sanitaria di Villa dei Fiori, ad Acerra. Per lei, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: è arrivata al presidio ormai priva di vita.